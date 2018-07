Ecco la 'Third', la prima maglia della nuova stagione dell'Udinese

UDINE – È la 'Third', la prima maglia del kit 2018-2019 che Udinese Calcio e Macron, sponsor tecnico dei bianconeri e azienda leader internazionale nel settore dello sportswear, presentano ufficialmente in vista della prossima stagione calcistica. Il nuovo legame nato quest’anno tra l’azienda bolognese e il club friulano e il lavoro svolto in stretta collaborazione dall’ufficio stile di Macron e lo staff dell’Udinese Calcio hanno prodotto una collezione unica, esclusiva, emozionale, di alta qualità e tecnicità.

Una 'Third' molto elegante e allo stesso tempo dal grande impatto cromatico. La maglia è in colore blu navy con effetto camouflage tono su tono e con dettagli giallo fluo sui bordi manica e sul fondo esterno. Il collo è alla coreana con allacciatura a tre bottoni. Il backneck è personalizzato con etichetta nella quale su fondo nero appaiono in oro il logo Macron e lo stemma dell’Udinese Calcio, in bianco la scritta 'I primi bianconeri d'Italia'. Sul petto, entrambi in giallo fluo, a destra, il logo Macron e, lato cuore, lo scudetto dell’Udinese Calcio. Sul retro, sotto al collo, è ricamata la frase 'La passione è la nostra forza'. La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale è softlock e gli inserti in micromesh consentono una perfetta traspirabilità.

A completare il kit 'Third' ci sono shorts blu navy con coulisse bianche e logo dello sponsor tecnico e stemma del club giallo fluo, mentre i calzettoni blu navyhanno una striscia giallo fluo nel bordo superiore e al centro, nella stessa tonalità di colore, la scritta U.C. 1896, anno di fondazione di uno del club più antichi della storia del calcio italiano.

Sarà possibile acquistare il kit Third e tutto l’abbigliamento tecnico del Club nel Temporary Store Macron situato sotto la Curva Nord della Dacia Arena e online sul sito di e-commerce ufficiale https://store.udinese.it/.

Per Macron lo sport è sinonimo di fatica, sudore e forza di volontà. 'Work hard. Play harder'. per l’azienda non rappresenta solo un pay-off, ma una vera e propria filosofia che ispira le attività al fianco delle squadre con cui collabora, progettando per loro prodotti tecnici di alta qualità.