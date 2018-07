Autostrada: doppio tamponamento a catena sulla A4

LATISANA - Doppio tamponamento a catena in autostrada, sulla A4/E70, nella giornata del 22 luglio.

AL MATTINO - Il primo sinistro è avvenuto al mattino, poco prima delle 11.30, in direzione Trieste, nel tratto autostradale fra Latisana e San Giorgio di Nogaro, al chilometro 482.0. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque mezzi. Tutte le persone sono uscite autonomamente dalle vetture. Nel frattempo sono arrivati i soccorsi, inviati dalla Sores di Palmanova: sul posto sono giunte due ambulanze in codice giallo e le forze dell’ordine, per gli accertamenti del caso.

NEL POMERIGGIO - Il secondo incidente, nello stesso tratto di autostrada, ma in direzione Venezia, si è verificato nel tardo pomeriggio, attorno alle 17.50. In questo caso sono stati tre le automobili coinvolte. Dalla sala operativa regionale di emergenza sanitaria - dopo la chiamata ricevuta dal numero unico di emergenza, 112 - è stata fatta arrivare un’ambulanza in codice giallo. Assieme ai sanitari, anche le forze dell’ordine. Dopo una valutazione sul posto, due pazienti sono stati trasportati in codice verde in pronto soccorso di Latisana.