Vede il minidrone e non resiste, lo infila sotto la maglia: 22enne denunciato

MARTIGNACCO - Ha visto quel miniarono e non ha resistito. Ha stacca il blocco dell’antitaccheggio e se l’è nascosto sotto i vestiti, poi ha preso la via dell’uscita senza acquisti, ma lì è stato fermato. E’ così che nei giorni scorsi un 22enne di origini moldave, residente a Taipana, di professione boscaiolo, è finito nei guai.

I FATTI - Il ragazzo si trovava al centro commerciale Città Fiera, all’interno dell’Iper, quando ha visto i drone. Non è però stato molto attento a non farsi vedere, tanto che il suo strano atteggiamento è subito stato notato dagli addetti alla sicurezza che hanno chiamato i carabinieri. E proprio i militari hanno bloccato il giovane quando stava per uscire dal supermercato: addosso, oltre al minidrone, gli uomini dell’Arma gli hanno trovato anche delle barrette energetiche, il tutto per un valore di poco superiore le 100 euro. Il maltolto è stato restituito e il maldestro ladro è stato accompagnato in caserma. Per lui è scattata una denunciarlo per furto aggravato.