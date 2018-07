Furti per oltre un milione di euro negli ospedali di Fvg e Piemonte: sgominata la banda

UDINE - Si è conclusa con l'arresto di tre persone e l'emissione di ulteriori quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, e contestuale mandato di arresto europeo, un'indagine nei confronti di un gruppo criminale colombiano dedito al furto di apparecchiature endoscopiche, condotto dalla Compagnia dei Carabinieri di Palmanova (Udine).

I furti erano stati messi a segno negli ospedali di Trieste, Palmanova, Pola (Croazia) e Pinerolo (Torino), con la successiva spedizione in Colombia della refurtiva. L'indagine è stata coordinata con la direzione delle Procure di Udine, Trieste e Torino. Il valore totale della merce, in parte recuperata, si aggira intorno al milione e 200 mila euro. Il comando provinciale dei carabinieri di Udine ha annunciato per domani una conferenza stampa con i particolari dell'operazione.