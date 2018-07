Che tempo farà il 24 luglio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Correnti settentrionali in quota interessano la regione e potrebbero favorire localmente l'instabilità pomeridiana, in un contesto però più stabile dei giorni scorsi.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 24 luglio avremo bel tempo con cielo in prevalenza sereno sulla costa, poco nuvoloso in pianura, da poco nuvoloso a temporaneamente variabile sui monti. Ci sarà bassa probabilità di qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano specie sulle Prealpi, ma non si può del tutto escludere anche sulle altre zone.