La polizia locale sequestra 500 chili di carne mal conservata

UDINE - Oltre 500 chili di carne sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.

IL CONTROLLO - Nel corso dell'attività di vigilanza in Borgo Stazione di Udine, una pattuglia ha controllato, in via Leopardi, un furgone adibito al trasporto di sostanze alimentari in regime di temperatura controllata, con l'ausilio dei tecnici del dipartimento di prevenzione della locale Asuiud. Dalla verifica è emerso che varie sostanze alimentari destinate al consumo non erano correttamente mantenute alla temperatura prescritta. Ma non solo. I generi alimentari contenuti nel furgone erano trasportati alla rinfusa e anche l'igiene del vano di carico risultava carente. Per questa ragione gli agenti hanno proceduto al sequestro della merce e al deferimento del conducente all’autorità giudiziaria, per la violazione penale in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nonchè alla contestazione di violazione amministrativa per una somma complessiva di mille euro.