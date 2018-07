Gli eventi in programma martedì 24 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Cena messicana

Il viaggio nelle cucine etniche del mondo continua e domani martedì 24 luglio, alle 19.30, ci porterà in Messico! Il ristorante El Alapenjofarà scoprire al pubblico del Visio Summer Garden i sapori e i colori della cucina messicana, con un ricco menu degustazione composto da 2 Tacos (uno con chili e uno vegetariano), Alambre de pollo (pezzettini di petto di pollo, saltati in padella con pancetta, peperoni e cipolla, disposto su una tortilla morbida di farina di grano e ricoperto di formaggio filante) Mini Piña Borracha (cubetti di ananas, marinati con tequila, zucchero di canna e menta fresca). I vegetariani troveranno: un Taco vegetariano, Quesadilla con hongos (tortilla di farina di grano farcita con formaggio e funghi, alla piastra), Mini Taco Salad (cestino di tortilla croccante di farina di mais, ripiena di fagioli messicani, mais, formaggio, lattuga, tortilla sbriciolata e la nostra salsa rossa messicana) e Mini Piña Borracha.

Festival Lignano Noir

I ragazzi del massacro’ è uno spettacolo (in programma martedì 24 luglio, alle 21.30), a ingresso libero, è rivolto ad un pubblico adulto. Info, qui.

Kedi. La città dei gatti

Sono centinaia di migliaia di gatti turchi vagano liberamente per la metropoli di Istanbul. Da migliaia di anni hanno gironzolato entrando e uscendo dalle vite degli abitanti, diventando una componente essenziale delle tante comunità che rendono unica la città. Vivono tra due mondi, quello selvaggio e quello domestico, portano gioia e voglia di vivere nelle persone che scelgono di adottare. A Istanbul i gatti incarnano il caos e la cultura della metropoli e questo incredibile documentario ne racconta le diverse anime attraverso i suoi gatti. Kedi. La città dei gatti sarà in programma domani martedì 24 luglio alle 21.15 al cinema nel cinema all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio!Ricordiamo che Mille Petali di Cinema è la rassegna curata dal Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate) e dal CEC - Centro Espressioni Cinematografiche. Tutti i film avranno inizio alle ore 21.15. In caso di maltempo, le proiezioni si sposteranno al Visionario (via Asquini 33).

Concerti d’estate

Ultimo appuntamento con la Banda Primavera di Rivignano prima della pausa estiva. Anche quest’anno infatti si terrà il doppio appuntamento estivo con l’iniziativa ‘Concerti d’estate’. Come consuetudine, due saranno le serate: martedì 24 luglio presso il giardino del ristorante ‘Al Morarat’ a Rivignano si esibiranno i gruppi strumentali di flauto, clarinetto, saxofono ed ottoni. Ingressi liberi e gratuiti.

Cinema Komunisto

Continua nel segno della satira e della commedia al Visionario l'appuntamento con la rassegna Cinema Komunisto – C’erano una volta... la Pravda, la Trabant, i dinari. E Chuck Norris!, sei volti di una stessa medaglia, sei modi di ripercorrere una storia che ci è vicina più che mai e che ancora oggi è controverso oggetto di studio, nostalgia, fanatismo, satira e… cinema. Da lunedì 23 a mercoledì 25 luglio alle 17.20 e 19.30 sullo schermo Morto stalin, Se ne fa un altro, film diretto da Armando Iannucci che racconta la fine di un’epoca attraverso la commedia nera. Satira feroce sulla follia che regola un regime totalitario. Info, qui.