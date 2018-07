‘Moda d’Autore’ torna a Lignano

LIGNANO - È iniziato il conto alla rovescia per la decima edizione di ‘Moda d’Autore’ e la diciottesima di ‘Lignano in…Moda’! A Lignano Sabbiadoro, dal 25 al 27 luglio, tre giorni dove la moda, la creatività ed il glamour, saranno protagonisti grazie a questi due importanti eventi, organizzati dall’agenzia ‘modashow.it’, con il Patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, dell’Agenzia Turismo FVG e di C.N.A. Federmoda. Per ‘Moda d’Autore 2018’, a Lignano arriveranno ventiquattro stilisti per aggiudicarsi la palma della vittoria di questo importante concorso ideato dall’agenzia ‘modashow.it’, che ha lo scopo di promuove­re e valorizzare il lavoro, la creatività ed il talento di stilisti emergenti.

STILISTI - Questi gli stilisti ammessi alla finale: Priscila Barros di Ronchi Dei Legionari (Go), Chiara Buccino di Tarcento (Ud), Marco Francesco Cagnina di San Giovanni In Persiceto (Bo), Lucia Capri’ di Sarzana (Sp), Valentina Cedrola di Torre Orsaia (Sa), Anna Dainelli di Podenzano (Pc), Anna De Leo di Udine, Flavio De Paoli di Urbino, Maria Alessandra Dolce di Campofelice Di Roccella (Pa), Sonia Florian di San Biagio Di Callalta (Tv), Bianca Maria Gadola di San Giacomo Filippo (So), Arabella Gibin di Chioggia (Ve), Valentina Iannone di Avellino, Maila Lunardi di Montespertoli (Fi), Saverio Maggio di Bitonto (Ba), Lara Mansutti di Udine, Sara Martindi Venezia, Goran Micic di Firenze, Chiara Oliviero di Carnate (Mb), Antonietta Sabbatella di Atena Lucana (Sa), Filomena Squillace di Verona, Maria Luisa Vazquez di Palermo, Elena Vecchiato di Castions Di Strada (Ud), Tiziana Zanirato di Saronno (Va). La Terrazza a Mare, locale simbolo di Lignano Sabbiadoro, grazie alla collaborazione della ‘Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.’, anche per questa edizione sarà il quartier generale dell’organizzazione ed ospiterà la sfilata finale.

IL 25 LUGLIO - Due saranno le giornate dedicate alla ‘Finale’: mercoledì 25 luglio, alle 21, la giuria, composta da giornalisti, operatori nel settore della moda e del design, visionerà e valuterà i capi proposti dagli stilisti in gara.

IL 26 LUGLIO - Giovedì 26 luglio, alle 21, sfilata di moda con le creazioni dei concorrenti al termine della quale si conosceranno i nomi dei vincitori di ‘Moda d’Autore 2018’.

IL 27 LUGLIO - Venerdì 27 luglio, il ‘Beach Village’ di Lignano Sabbiadoro, alle 21 ospiterà il tradizionale appuntamento con ‘Lignano in…Moda’, evento attesissimo in Città che comprenderà una sfilata con le creazioni dei finalisti/vincitori e ospiti di ‘Moda d’Autore’ e le proposte di alcuni commercianti della Città. ‘Moda d’Autore’, è presente anche sul web con il sito www.modadautore.com e la pagina Facebook che offre notizie ed aggiornamenti sulla manifestazione.