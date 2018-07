San Giorgio di Nogaro, infortunio sul lavoro in un cantiere edile

SAN GIORGIO DI NOGARO – Un operaio di 39 anni è rimasto ferito, nel pomeriggio di lunedì 23 luglio, nella zona industriale Aussa Corno di San Giorgio di Nogaro. L’uomo, impegnato in un cantiere edile per la realizzazione di un cantiere, è caduto all’interno di un’armatura in ferro dove stava per essere gettata la colata di cemento, riportando una ferita lacerocontusa a una gamba.

Soccorso dai colleghi di lavoro, è stato poi preso in carico dal personale del 118 e portato in ambulanza all'ospedale di Palmanova. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono interventi anche i carabinieri e gli ispettori dell’azienda sanitaria per i controlli di rito.