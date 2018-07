A Pozzuolo nuovo appuntamento con la Sagra dello Struzzo

POZZUOLO - Torna come di consuetudine la 22^ sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 27, 28, 29, luglio e il primo, 3, 4, 5 agosto. Confermati tutti i punti di forza che hanno fatto apprezzare la festa anche oltre i confini regionali: menu di qualità, prezzi rispettosi dei portafogli delle famiglie, ambiente accogliente con spazio per i bambini, rispetto dell’ambiente con produzione minima di rifiuti, tanto da meritare numerosi premi.

BUONA CUCINA - Protagonista assoluto della festa è però lo struzzo che dall’inizio degli anni ’90 è allevato anche in Friuli, il menù si caratterizza per i piatti a base di questa carne prelibata. Carne ricca di proteine e ferro e poverissima di grassi, si presta a ricette affinate nel corso degli anni volontarie e volontari del paese hanno elaborato.