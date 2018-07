Al Giovanni da Udine tutti i colori del Tango con ‘Cronache di Buenos Aires’

UDINE - Ritmo, passione, sensualità, eleganza: il tango torna assoluto protagonista al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sabato 28 luglio(inizio alle ore 21) con uno dei più originali e autorevoli interpreti del genere, il musicista argentino Jorge A. Bosso.

SUCCESSO INTERNAZIONALE - Forte di un successo internazionale, il suo spettacolo Cronache di Buenos Aires è un viaggio dolceamaro e sanguigno nel cuore della cultura sudamericana dove si abbracciano sonorità, stili, suggestioni e atmosfere diversissime fra loro. Con l’inseparabile violoncello, affiancato sulla scena dal suo Ensemble BossoConcept e da tre coppie di ballerini fra i quali Romina Godoy e Pablo Calvelli, cresciuti accanto ai viejos milongueros porteños e ora affermatissimi artisti e insegnanti, il compositore argentino proporràuna originalissima lettura della storia della musica nata nella metropoli di Buenos Aires passando da alcuni dei più grandi successi del repertorio tradizionale scritti da compositori come Astor Piazzolla - l’artista che ha riportato la musica per bandoneon nei conservatori e nelle sale concerto di tutto il mondo – a brani originali.

LO SPETTACOLO - Più volte al fianco di musicisti di fama mondiale come la pianista Martha Argerich anche in occasione di importanti festival internazionali, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, Bosso non è solo un applaudito interprete ma anche un affermato compositore, capace di fondere alla perfezione schemi compositivi classici e contemporanei. Concluso lo spettacolo, come già proposto nella scorsa edizione, gli appassionati tangueiros presenti in sala potranno scatenarsi sul palcoscenico del Giovanni da Udine in una memorabile milonga. Bosso Concept Ensemble è attivo dal 2001 sul panorama musicale nazionale e internazionale, con una formazione poliedrica dal quartetto all’orchestra da camera, creata per proporre nuova musica con la profonda convinzione che il mondo dei suoni sia pervaso da una fusione di stili, da un amalgama di tendenze. Jorge A. Bosso e l’ensemble sono presenti regolarmente nelle stagioni concertistiche e nei festival musicali europei. Le opere del gruppo sono state eseguite in Russia, Austria, Inghilterra, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Norvegia, Svezia, Olanda, Francia, Spagna, Israele, Turchia, Croazia, Giappone, Stati Uniti, Canada, Chile, Qatar, Libano e Argentina.

PRIMA DELLO SPETTACOLO - Prima dello spettacolo, dalle 19, nel dehor del teatro allestito da Moroso e Cumini, ancora tanta ottima musica e spazio aperitivi in collaborazione con la caffetteria e goloseria Dolcemente Amici.

ESTATE - Il cartellone estivo Teatro Estate realizzato anche grazie al sostegno di Amga Energia & Servizi, società del Gruppo Hera Comm continuerà giovedì 2 agosto, con il mondo fatato diNight Garden (inizio ore 21). Lo spettacolo di danza e physical theatre della compagnia eVolution Dance Theater, fondata dall'artista americano Anthony Heinl, ci farà immergere in un piccolo universo misterioso e poetico. Ninfe, lucciole colorate, cieli infiniti di stelle, venti impetuosi di luce, creature fantastiche dalla consistenza opalina rischiareranno il buio del palcoscenico ricreando in un’alchimia fluorescente ambienti pulsanti di vita.

INFO - Orari biglietteria: da martedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Nei giorni degli spettacoli di Teatro Estate 2018: dalle 16 fino all’orario di inizio dello spettacolo. Riduzioni per titolari di G Teatrocard della Stagione 2017/2018 e giovani fino a 26 non compiuti. I titoli saranno acquistabili anche nei punti vendita Vivaticket e on line su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it.