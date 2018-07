Gli eventi in programma mercoledì 25 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 25 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

‘Moda d’Autore’ torna a Lignano

È iniziato il conto alla rovescia per la decima edizione di ‘Moda d’Autore’ e la diciottesima di ‘Lignano in…Moda’! A Lignano Sabbiadoro, dal 25 al 27 luglio, tre giorni dove la moda, la creatività ed il glamour, saranno protagonisti grazie a questi due importanti eventi. Info, qui.

OltreConfine 1918/2018

Prosegue il percorso compiuto dalla «passeggiata teatrale» nel progetto OltreConfine 1918/2018, che mercoledì 25 luglio fa tappa a Trivignano Udinese. Il percorso teatrale «In cammino: la pace dei morti, il silenzio dei vivi» prenderà le mosse alle 20.45 dalla Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo in località Melarolo e attraverserà strade e campagne avvolgendo il filo rosso della memoria a 100 anni dalla fine della Grande Guerra. L’evento teatrale si presenta come una processione laica, sulla quale il direttore artistico Francesco Accomando, Giampaolo Fioretti e Gianni Russo di Cikale Operose hanno lavorato per due mesi con un gruppo di attori non professionisti nella costruzione di una restituzione drammaturgica delle memorie raccolte.

La casa sul mare

Il grande cinema francese torna protagonista della programmazione del Giardino Loris Fortuna con ‘La casa sul mare’ di Robert Guédiguian. Una sorta de Il grande freddo dove con empatia, affabilità e speranza sono miscelati con empatia classe operaia e anziani, migranti e sessantottini, famiglia e mondo, amicizia e amore. La paura improvvisa dell'altro si rovescia in accoglienza, riaffermando il coraggio e la necessità di accordare la propria vita col prossimo. La pellicola sarà in programma mercoledì 25 luglio alle 21.15.

Carniarmonie a Tolmezzo

Ritorna attesa a grande richiesta per Carniarmonie l’orchestra kazaka più famosa al mondo, mercoledì 25 luglio alle 20.45 all’Auditorium Candoni di Tolmezzo. È uno dei pochissimi concerti a pagamento della rassegna, con biglietto unico a 8 euro che è possibile acquistare all’Auditorium Candoni di Tolmezzo la sera stessa del concerto a partire dalle 19.30. www.carniarmonie.it.

Morto Stalin, se ne fa un altro

Continua nel segno della satira e della commedia al Visionario l'appuntamento con la rassegna Cinema Kimunisto – C’erano una volta... la Pravda, la Trabant, i dinari. E Chuck Norris!, sei volti di una stessa medaglia, sei modi di ripercorrere una storia che ci è vicina più che mai e che ancora oggi è controverso oggetto di studio, nostalgia, fanatismo, satira e… cinema. Fino a mercoledì 25 luglio alle 17.20 e 19.30 sullo schermo Morto Stalin, se ne fa un altro, film diretto da Armando Iannucci che racconta la fine di un’epoca attraverso la commedia nera. Satira feroce sulla follia che regola un regime totalitario. Info, qui.

Sagre di San Jacum a Paluzza

A Paluzza torna la Sagre di San Jacum. Appuntamento nel tendone allestito in piazza XXI e XXII luglio, fino al 25 luglio. Dettagli, qui.