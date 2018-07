Due persone bloccate in ascensore: intervento dei Vigili del Fuoco

UDINE – Intervento dei Vigili del Fuoco di Udine, nel pomeriggio di martedì 24 luglio, per due persone rimaste bloccate in un ascensore del Condominio Goja, in via de Rubeis. In pochi minuti la squadra proveniente dal Comando di Udine è riuscita a liberare le due persone, un adulto e un bambino, dimostrando tempestività e competenza. Il fatto è accaduto poco dopo le 17.