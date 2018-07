Dogna, appartamenti a prezzo ridotto per under 35

DOGNA - L'amministrazione comunale di Dogna, retta dal sindaco Simone Peruzzi, prova ad attrarre nuovi giovani in paese. Per farlo ha pubblicato un bando per l'affitto di 4 appartamenti, assicurando un taglio dei costi fino al 50% per gli under 35. «Lo spopolamento nel comune di Dogna, così come in altri territori della montagna friulana, registra indici negativi molto elevati, pertanto, con tale azione l'amministrazione comunale vuole dare un supporto concreto ai giovani che intendono formare una nuova famiglia in loco». Queste le parole del primo cittadino, che punta molto su questa opportunità.

Gli aggiudicatari, se under 35, avranno una riduzione del costo di affitto pari al 50% nei primi due anni, e del 25% per i successivi due anni. per presentare la domanda ci sarà tempo fino alle ore 12 del 3 agosto. Tutte le informazioni sono presenti sul sito del comune di Dogna e gli uffici sono disponibile per far visionare gli appartamenti oggetto del bando oltre a dare tutte le informazioni necessarie.

Un'iniziativa interessante quella del sindaco Peruzzi, che dimostra la volontà dell'amministrazione di invertire una tendenza che, negli ultimi decenni, sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza delle comunità montane.