Gsa Udine, prima di Campionato a Imola

UDINE - Completato con grande anticipo il roster con l'ingaggio di Salvatore ‘Totò’ Genovese, ala di 200 cm, proveniente da Firenze (serie B), dotata di un ricco bagaglio di esperienza (30 primavere compiute per lui) e un tiro mortifero da tre punti, la Gsa Udine ha ricevuto comunicazione del calendario della prossima stagione del campionato di serie A2.

I friulani saranno impegnati per la ‘prima’ il 7 ottobre sul difficile campo di Imola, ex società di coach Cavina e del playmaker Penna. Il debutto in casa avverrà la domenica successiva, quando al Carnera recherà visita Mantova. Big match sicuri da segnare sul calendario sono quelli, infrasettimanali, con la Fortitudo Bologna il 24 ottobre (fuori casa) ed il 30 gennaio (al Carnera) e quelli domenicali con le due venete Verona il 30 dicembre (fuori casa) ed il 14 aprile (al Carnera) e Treviso il 6 gennaio (al Carnera) ed il 20 aprile (fuori casa). Tutte le giornate sono consultabili sul sito della Legabasket all'indirizzo http://www.legapallacanestro.com/serie/1/calendario.

La società del presidente Pedone ha, inoltre, comunicato il calendario del suo ricco precampionato, una serie di partite con diverse squadre di spessore, molte anche della serie superiore, in quanto, come rivelato da coach Cavina, l'intenzione è quella di «arrivare pronti al primo appuntamento e giocare bene fin da subito». Il primo impegno dei bianconeri avverrà alla conclusione del ritiro di Gemona del Friuli il 28 agosto contro la Virtus Padova, in cui milita l'ex Andrea Piazza, giusto tre giorni prima dell'inizio del prestigioso Lignano Basket che vedrà coinvolti, oltre ai giocatori di coach Cavina, le squadre di Venezia, Trieste e Forlì. Si segnala, inoltre, la chiusura della pre-season con la seconda edizione del Memorial Pajetta in programma il 28 e 29 settembre sul parquet di Cividale del Friuli contro avversari del calibro di Virtus Bologna, Flexx Pistoia e Openjobmetis Varese.