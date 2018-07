A Udine arriva il primo master in digital marketing

UDINE - L’Università degli Studi di Udine annuncia l’avvio del primo Master di I livello in Digital Marketing, un’occasione formativa di alto profilo in partenza a Udine nel mese di novembre 2018, nata dalla crescente ricerca di professionisti in grado di organizzare e gestire la comunicazione attraverso strumenti digitali e social media. ‘Oltre 60 aziende hanno già manifestato interesse ad accogliere in stage gli allievi del master - conferma la Prof.ssa Maria Chiarvesio, direttrice del corso – un messaggio inequivocabile dal mondo del lavoro’.

LA CRESCITA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE è confermata dai dati Osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di Milano, secondo cui nel 2017 la pubblicità online e la spesa degli utenti per contenuti Media fruiti su Pc, Smartphone, Tablet e Smart Tv connesse, sono cresciuti del 14%. Una tendenza rilevata anche dalla società di analisi e indagini di mercato Human Highway, secondo cui il 2017 è stato l'anno della definitiva affermazione dell'online nel panorama dei mezzi di comunicazione pubblicitaria: il valore pro-capite degli investimenti nel digitale ha superato per la prima volta nella storia italiana quello televisivo, che per anni ha dominato il settore, ed è diventato il mezzo sul quale gli investitori sono disposti a pagare di più per raggiungere le persone esposte. Nel 1999, infatti, ogni individuo online ‘valeva’ 5,7€ di investimenti pubblicitari sul digitale, nel 2011 era passato a 50,7€ e nel 2018 si stima che il suo valore salirà fino a 82,3€.

IL MASTER IN DIGITAL MARKETING, organizzato dall’ateneo friulano in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Emporio ADV, formerà specialisti nella gestione della comunicazione digitale, su sito web o social media, con un profilo particolarmente attento alla gestione dei contenuti. Si tratta di figure professionali in grado di progettare campagne di comunicazione on line, di curare la gestione dei contenuti di siti web, di gestire social media aziendali. ‘Abbiamo aperto il processo di selezione al master in Digital Marketing per un massimo di 29 profili – annuncia il Prof. Andrea Moretti, docente del Consiglio di Corso – che avranno la possibilità di intraprendere un percorso didattico unico nel Triveneto per qualità e accessibilità’.

IN PROGRAMMA DA NOVEMBRE 2018 A GIUGNO 2019 con una durata di 1500 ore (di cui 300 di didattica frontale) e il valore di 60 crediti formativi, il percorso si rivolge a lavoratori o studenti in possesso della Laurea triennale di qualsiasi classe. Il percorso didattico intende sviluppare competenze nell’organizzazione e nella gestione della comunicazione attraverso strumenti digitali e i social media, fornendo le conoscenze e le competenze operative per pianificare, organizzare e realizzare progetti comunicativi in contesti digitali, integrati nell’ambito di strategie di marketing tradizionali. In modo specifico, il corso, ancorandosi ad una solida conoscenza dei principi generali di marketing management, offre la possibilità di acquisire conoscenze approfondite sugli strumenti di marketing digitale, sul social media marketing e sui principi di storytelling e content management; permette inoltre di sviluppare competenze operative grazie alla dimensione laboratoriale della didattica. Per iscriversi alla selezione i candidati dovranno utilizzare esclusivamente la procedura on-line entro le 11.30 del giorno 11 ottobre 2018, seguendo le istruzioni consultabili alla pagina www.uniud.it