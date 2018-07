Gli eventi in programma giovedì 26 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 26 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

A Martignacco torna la Sagre d'Avost

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 26 luglio al 6 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 47^ edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Info, qui.

Luca Bono è ‘L’illusionista’: al Giovanni da Udine

Arriva giovedì 26 luglio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (inizio alle 21) Luca Bono/L’illusionista, formidabile talento italiano della magia che, con i suoi incredibili trucchi di prestigio, coinvolgerà il pubblico in una serie travolgente di numeri, spaziando dalla manipolazione alle grandi illusioni, dallacartomagia al close up. Dettagli, qui.

Salamelecchi

Il calendario estivo di ERPaC a Villa Manin continua giovedì 26 luglio alle 18 con lo spettacolo di Figure nel parco a cura di Cta di Gorizia ‘Salamelecchi ovvero i vestiti nuovi dell’Imperatore’, come sempre a ingresso gratuito. Per informazioni: 0432.821210.

Negrita a Majano

Dopo tre memorabili concerti tenuti a primavera nei palazzetti di Roma, Bologna e Milano, i Negrita, rock band italiana da decenni fra le più amate dal pubblico, tornano live questa estate con il nuovissimo ‘Desert Yacht Club Tour’, tournée che prevede nuovi bollenti live nelle arene e nei principali festival della penisola. Pau e compagni toccheranno anche il Friuli Venezia Giulia, dove saranno protagonisti domani, giovedì 26 luglio, sul palco del Festival di Majano. I biglietti per il concerto, organizzato da Pro Majano, in collaborazione Zenit srl, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Vertigo, sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, domani dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 in attesa del live previsto per le 21.30. Info su www.azalea.it.

Cinema all’aperto

Ocean’s 8 sarà in programma domani giovedì 26 luglio, alle 21.15, al cinema nel cinema all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio! Ricordiamo che Mille Petali di Cinema è la rassegna curata dal Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate) e dal CEC - Centro Espressioni Cinematografiche. Tutti i film avranno inizio alle ore 21.15. In caso di maltempo, le proiezioni si sposteranno al Visionario (via Asquini 33).

Insegui la tua storia

Cosa mai diranno un cane quando abbaia, un gattino quando miagola o un uccellino che cinguetta? Ce lo svela CTA Gorizia nello spettacolo ’Cip ciò Bau Bau. Il linguaggio degli animali’, che la compagnia porterà in scena giovedì 26 luglio, alle 21, nel giardino delle scuole elementari di Terzo di Aquileia.

Incontri con l'Autore e con il vino

Giovedì 26 luglio, alle 18.30 al Palapineta nel Parco del Mare, protagonista un romanzo ha una storia breve, ma che non lascia mai il lettore. E una volta chiuso, l’eco resta a lungo. È L’esercizio del distacco (Bollati Boringhieri), di Mary Barbara Tolusso. Un libro che è prima di tutto una grande storia d’amore scritta in una prosa unica, malinconica e intrisa di poesia. Un romanzo visionario che mette in scena il più terribile dei desideri umani, quello che ci spinge a sognare un’esistenza più lunga, un amore eterno. Il dialogo si abbinerà a una cantina del territorio: Subida Di Monte di Cormons (Gorizia) proporrà il suo Collio Sauvignon.

‘Moda d’Autore’ torna a Lignano

È iniziato il conto alla rovescia per la decima edizione di ‘Moda d’Autore’ e la diciottesima di ‘Lignano in…Moda’! A Lignano Sabbiadoro, dal 25 al 27 luglio, tre giorni dove la moda, la creatività ed il glamour, saranno protagonisti grazie a questi due importanti eventi. Info, qui.