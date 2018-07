Mille Petali di Cinema: comincia il secondo tempo!

UDINE – L’anteprima assoluta di Ocean’s 8, risposta tutta femminile alla mitica saga con George Clooney e Brad Pitt, chiuderà ufficialmente giovedì 26 luglio il primo tempo di Mille petali di cinema. Il cartellone estivo, che ha riportato con grande successo il cinema all’aperto nel cuore di Udine, vedrà poi entrare subito in azione il secondo tempo: venerdì 27 luglio, sullo schermo del Giardino ‘Loris Fortuna’, toccherà infatti al blockbuster Jumanji – Benvenuti nella giungla.

SUCCESSO - Grande successo, dicevamo, sotto il segno del Comune di Udine (per UdinEstate) e del CEC – Centro Espressioni Cinematografiche: era dal 2006 che il cinema all’aperto, chiusa la storica avventura del Giardino del Torso, non faceva ritorno in forma così strutturata, e la risposta del pubblico, appunto, non sta lasciando spazio a dubbi.

IN PIAZZA PRIMO MAGGIO - Fino al 30 agosto, l’arena di Piazza Primo Maggio porterà avanti una programmazione rivolta davvero a tutti: il meglio della stagione (ogni sera una film diverso), il meglio di un vecchio rito estivo da riscoprire. C’è solo una cosa, del resto, che ‘fa estate’ più del mare, del caldo e dei tormentoni: il cinema all’aperto. Sì. Perché il cinema all’aperto, prima di essere il bellissimo passatempo che è, rappresenta uno stato d’animo. Lasciando parlare le cifre complessive: 64 serate di proiezione, oltre 55 film, 4 grandi anteprime, 9 titoli che hanno brillato agli Oscar, 10 titoli da godersi con la famiglia, 7 titoli per adolescenti, 9 titoli d’autore e 13 commedie… rinfrescanti.

FILM - Dal poetico road movie Easy di Andrea Magnani, uno dei gioielli della friulana Tucker Film, alla versione restaurata del cultLa febbre del sabato sera, dai sorrisi di Hotel Gagarin, con il ‘nostro’ Battiston, all’animazione dei Primitivi, passando per le attesissime preview di Mamma mia! Ci risiamo! e di Ant-Man and the Wasp, nessun genere mancherà all’appello e nessuna fascia anagrafica verrà esclusa. Tutto questo lo racconta benissimo il poster di Mille petali disegnato da Erika Pittis: c’è uno schermo che illumina il primo buio della sera, c’è un film che sta per iniziare e c’è una ragazzina, con una rosa rossa in mano, che sta evidentemente aspettando l’arrivo di qualcuno. Perché il cinema, si sa, è sempre una promessa d’amore.

IN PROGRAMMA

Venerdì 27 luglio > Jumanji - Benvenuti nella giungla

Sabato 28 luglio > Io sono Tempesta

Domenica 29 luglio > Loro 1

Lunedì 30 luglio > Assassinio sull’Orient Express

Martedì 31 agosto > Hotel Gagarin

Mercoledì 1 agosto > I segreti di Wind River

Giovedì 2 agosto > La ragazza nella nebbia

Venerdì 3 agosto > I primitivi

Sabato 4 agosto > Easy – Un viaggio facile facile

Domenica 5 agosto > Loro 2

Lunedì 6 agosto > L’ora più buia

Martedì 7 agosto > Vittoria e Abdul

Mercoledì 8 agosto > Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Giovedì 9 agosto > Favola

Venerdì 10 agosto > Loving Vincent

Sabato 11 agosto > Ant-Man and the Wasp (Anteprima)

Domenica 12 agosto > Mamma mia – Ci risiamo! (Anteprima)

Anteprima 13 agosto > Il filo nascosto

Martedì 14 agosto > Manuel

Mercoledì 15 agosto > La febbre del sabato sera (Director’s Cut)

Giovedì 16 agosto > Resta con me (Anteprima)

Venerdì 17 agosto > La forma dell'acqua - The Shape of Water

Sabato 18 agosto > Teen Titans GO! Il Film (ANTEPRIMA)

Domenica 19 agosto > 50 primavere

Lunedì 20 agosto > Blade Runner 2049

Martedì 21 agosto > Metti la nonna in freezer

Mercoledì 22 agosto > Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa

Giovedì 23 agosto > Ella & John - The Leasure Seeker

Venerdì 24 agosto > Il maestro di violino

Sabato 25 agosto > Ready Player One

Domenica 26 agosto > Come un gatto in tangenziale

Lunedì 27 agosto > Chiamami col tuo nome

Martedì 28 agosto > A Quiet Passion

Mercoledì 29 agosto > Dunkirk

Giovedì 30 agosto > Mission: Impossibile – Fallout