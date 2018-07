Auto senza controllo finisce contro un Fiorino in sosta

UDINE – Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di giovedì 26 luglio, in via Pozzuolo, a Udine. Come riferito dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta sul luogo del sinistro per i rilievi del caso, a scontrarsi sono stati una Renault condotta da un 52enne di Mortegliano e un Fiat Fiorino. Quest’ultimo mezzo, fermo in un’area di parcheggio, è stato centrato dalla Renault.

Per cause in corso di accertamento, la Renault ha perso il controllo, schiantandosi contro il Fiorino a bordo strada. Il 52enne che si trovava alla guida è rimasto ferito. Soccorso dal personale del 118 a bordo di un’ambulanza, è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. L’incidente si è verificato poco prima delle 18.30.