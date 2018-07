Piste forestali più accessibili per raggiungere rifugi e malghe

UDINE - «Abbiamo chiarito e semplificato le norme di accesso alle piste forestali». E' il commento del vicepresidente Stefano Mazzolini, durante i lavori d'Aula di assestamento di bilancio. «La legge regionale vigente 15 del 1991 disciplina il transito con veicoli a motore su strade forestali - spiega Mazzolini- non tenendo conto delle esigenze delle malghe, dei rifugi alpini e anche di quei residenti che devono accedere ai propri fondi per l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali o per attività venatoria».

L'intervento del vicepresidente Mazzolini ha integrato le deroghe in favore dei mezzi per raggiungere le malghe, gli esercizi pubblici e gli immobili adibiti ad attività commerciali. Ora sarà possibile accedere a strade forestali anche se non raggiungono direttamente gli immobili. «La nuova disposizione - precisa Mazzolini - consentirà, nel periodo di apertura del rifugio, il transito anche solo per approssimarsi al rifugio che poi sarà raggiunto a piedi per la parte conclusiva del percorso. La norma è finalizzata a valorizzare l'attività dei rifugi e del territorio, tutelando comunque l'ambiente».

«L'intervento non si ferma ai rifugi e alla malghe - conclude il leghista - ma semplifica in termini generali il rilascio delle autorizzazioni in favore dei residenti, agricoltori e cacciatori, precisando i criteri ed eliminando le disparità di trattamento verificatesi in passato».