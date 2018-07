L'auto urta la bicicletta: donna finisce all'ospedale

UDINE - Un’anziana signora è finita all’ospedale dopo essere stata urtata da un’automobile, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. I fatti sono avvenuti dopo la mezzanotte del 26 luglio.

L’INCIDENTE - Entrambi i veicoli procedevano lungo via Cividale, a Udine, in direzione della periferia. All'altezza del civico 29, nei pressi dell'hotel Clochiatti, quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia dell’Uti centrale, giunta sul posto per i rilievi della caso, l’auto - una Volkswagen Passat guidata da Z.M., un 63enne di Premariacco - ha urtato la bici condotta da S.N., una donna di 80 anni residente a Udine.

I SOCCORSI - Sul posto, oltre alla polizia locale, è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’anziana e l’ha accompagnata al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia.