Gli eventi in programma venerdì 27 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 27 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

A Pozzuolo, la Sagra dello Struzzo

Torna come di consuetudine la 22^ sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 27, 28, 29, luglio e il primo, 3, 4, 5 agosto. Maggiori info, qui.

Canta per la ricerca

Tutti uniti per una serata speciale, impreziosita da una finalità benefica. Si chiama ‘Canta per la ricerca’ l'evento, in programma venerdì 27 luglio dalle 20 al Giangio Garden di viale Vat a Udine, che mira a raccogliere fondi per combattere il cancro ed è sostenuto da diversi sponsor privati, tra i quali PA Group di Udine. Info, qui.

Jake Bugg al No Borders

Come da tradizione, il No Borders 2018 prende il via nel weekend con un trittico di concerti in programma in piazza Unità a Tarvisio: il primo appuntamento è fissato per domani,venerdì 27 luglio, con un esclusivo show acustico del cantautore britannico Jake Bugg, uno dei nomi nuovi più apprezzati a livello mondiale, considerato dalla critica il numero uno dell’indie-folk britannico ed è il più giovane artista britannico ad aver debuttato al numero 1 della Uk chart. Sarà preceduto sul palco dall’emergente An Early Bird. Appuntamento in piazza Unità a Tarvisio inizieranno alle 21.15 ,ingresso libero.

Lupin III a Lignano

L’incorreggibile ladro gentiluomo e la sua banda sono pronti a tornare venerdì 27 luglio al Cinema In Spiaggia a Lignano Sabbiadoro per un’imperdibile serata. Sarà proiettata alle 21.30 circa, infatti all’ufficio 19 Sabbiadoro, per l’ultima proiezione ufficiale la kermesse di Lupin III: La chiave del mistero e Il tesoro di Venezia di Diego Caponetto, prodotti da Novaludica.

Caccia alla favola

Il calendario estivo di ERPaC a Villa Manin continua venerdì 27, alle 17, e sabato 28 luglio alle 10.30 e alle 17, con altri due appuntamenti con ‘Caccia alla favola’ nel parco della villa che diventa palcoscenico per l’inedita performance ideata da Altan con Antonella Caruzzi e Antonio Zogno. Il pubblico sarà coinvolto in un itinerario animato, una vera caccia al tesoro, dove l’obiettivo èla scoperta di vecchie storie e la possibilità di animarle e di farle rivivere: un’avventura coinvolgente per bimbi e per adulti, senza confine di generazioni. Con l’ausilio di una mappa che contiene le istruzioni per giocare, adulti e bambini potranno avventurarsi fra alberi, sentieri e radure. Per informazioni: 0432.821210.

‘Dissonanze 4’: arrivano i Belize

I concerti di ‘Dissonanze 4’ proseguono con i Belize, il 27 luglio dalle 19.30, una band di Varese attiva dal 2014. Il loro sound è ricercato ed essenziale, ed esplora le varie sfaccettature della musica urban più attuale, mescolando rap, elettronica e trip-hop con suoni e stili contemporanei di derivazione pop. Il loro mondo vuole raccontare, attraverso analogie, atmosfere cupe e malinconiche, la notte e le vite che la animano, la quotidianità cittadina e la voglia di guardare fuori, osservare il mondo alla ricerca di qualcosa di nuovo. Con l'album d'esordio ‘Spazioperso’ (Ghost Records / Self, 2016) e l’ep ‘Replica’ (2017), e un intenso tour lungo tutta la penisola, si impongono come uno dei nomi più originali e interessanti del panorama indipendente italiano.

VisoJazz

Continua al Visio Summer Garden l’appuntamento con VisoJazz, rassegna curata da Nevio Zaninotto. Venerdì 27 luglio alle 19.30 un appuntamento con il grande jazz internazionale internazionale con il quintetto Drt Pwr (dirty power). Sul palco Ashton Sellars (chitarra, voce), Giovanni Cigui (sax alto, elettronica), Dominic J. Marshall (tastiere, elettronica), Pat Stewart (basso elettrico) e Alex Brajkovic (batteria, elettronica). Il concerto sarà ad ingresso libero e, in caso di maltempo, si svolgerà al 1° piano del Visionario. Info www.visionario.movie.

A Martignacco, la Sagre d'Avost

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 26 luglio al 6 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 47^ edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Il programma , qui.

Jumanji

Nel 1995 era un gioco da tavolo, oggi un videogame ma Jumanji resta sempre un’attrattiva per aspiranti esploratori di tutte le età. Ci si diverte molto con il rapporto tra i personaggi del gioco e il loro corrispettivo reale agli antipodi. Così The Rock ha l'abilità di essere super-carismatico ma ha anche paura di un sacco di cose, perché in fondo è pur sempre giocato da un nerd; la ragazza tostissima è in realtà molto insicura; la bella nel corpo di Jack Black regala gag irresistibili. La pellicola sarà in programma domani venerdì 27 luglio alle 21.15 al cinema nel cinema all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio.

Carniarmonie

Un recital pianistico in rosa con la giovane e talentuosa pianista Eloisa Cascio, recentemente premiata con il prestigioso Steinway Piano Series dall’Università della Florida del Nord. È questo l’appuntamento che il festival della montagna Carniarmonie fissa per venerdì 27 luglio alle 20.45 nella Chiesa di Sant’Antonio a Casasola di Chiusaforte. Nella sede settecentesca che accoglie un’importante pala d’altare dell’artista carnico Nicola Grassi datata 1735, la giovane interprete italiana presenterà un programma appassionato e impegnativo, con i cavalli di battaglia dei grandi esegeti del pianoforte. La ‘Barcarola in fa diesis maggiore op. 60 ‘di Chopin, i ‘Quattro Improvvisi op. 90’ di Schubert e la ‘Sonata in si bemolle minore n. 2 op. 36’ di Rachmaninov, sono i capolavori dei grandi geni Romantici agli ottantotto tasti, composti tutti in età matura, per un recital che saprà offrire al pubblico tutta la veemenza di queste pagine piene di fascino e dal forte apporto improvvisativo. Concerto ad ingresso gratuito. www.carniarmonie.it

Un palcoscenico per il mondo

Prosegue la rassegna internazionale ‘Un palcoscenico per il mondo’. Venerdì 27 luglio, con inizio alle 21, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, ci sarà il secondo appuntamento. Titolo del concerto, con la partecipazione di star internazionali da Spagna, Giappone, Corea, Italia, Taiwan e Slovenia, è ’Musica sotto le stelle’, con un avvincente programma che vedrà la partecipazione di Mika Kunii, celebre per essere ’il contralto caro a Papa Benedetto XVI’ e per gli apprezzati concerti in Sala Nervi e in Vaticano, alla presenza del Pontefice.

‘Moda d’Autore’ torna a Lignano

A Lignano Sabbiadoro, fino al 27 luglio, tre giorni dove la moda, la creatività ed il glamour, saranno protagonisti grazie a questi due importanti eventi, organizzati dall’agenzia ‘modashow.it’, con il Patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, dell’Agenzia Turismo FVG e di C.N.A. Federmoda. Info, qui.

Festa di Mezzaestate a Fagagna

Tanta musica nella Festa di Mezzaestate di Fagagna! Sarà il noto dj Michele Parisi ad aprire le danze con la sua musica nella Festa in programma al parco del Cjastenar il weekend del 27, 28 e 29. Dettagli, qui.

A Vidulis, la 48^ Festa Campestre

Tutti i giorni fornitissimi chioschi, prelibatezze enogastronomiche e prodotti tipici con cucine a vista, pizzeria, birreria, bar bianco, senza dimenticare la generosa pesca di beneficienza. Tutto questo alla Festa Campestre di Vidulis, il 20, 21, 22 e ancora il 27, 28, 29 luglio e infine il 3, 4, 5 agosto. Info e programma, qui.