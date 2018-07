L'Uti e i Comuni della Carnia cercano personale

TOLMEZZO - L’Uti e i Comuni della Carnia ricercano ancora personale. É in corso un momento storico in termini di ricambio del personale: per l’anno in corso e per i prossimi sono previste decine di pensionamenti di dipendenti Comunali, che andranno sostituiti in buona parte con nuove assunzioni.

Per far fronte alla mancanza di dipendenti da destinare ai Comuni del territorio e dell’Unione, l’Ente ha già pubblicato e ha in programmazione diversi concorsi da qui ai prossimi mesi dell’anno. Cinque sono i bandi di concorso in corso di pubblicazione, quattro dedicati alla ricerca di personale da destinare ai Comuni e uno per l’Uti della Carnia. Il primo riguarda la selezione di un dipendente categoria C per la copertura di un posto dell’Area Amministrativa affari generali del Comune di Raveo, con scadenza il 6 agosto 2018. Già pubblicato è anche il bando di concorso per un dipendente di categoria B per l’Area Amministrativa del Comune di Ravascletto, che consentirà, più nello specifico, di svolgere il ruolo di operatore di sportello presso l’ufficio turistico comunale e per il quale è richiesta la conoscenza approfondita della lingua inglese (scadenza bando 13.08.2018). Il Comune di Prato Carnico ricerca, invece, un operaio specializzato e autista di scuolabus (categoria B) in scadenza il 16.08.2018, mentre per il Comune di Sauris sarà pubblicato nei prossimi giorni, sulla Gazzetta Ufficiale, un bando dedicato alla selezione di un dipendente per la copertura di una posizione Categoria C presso l’Area Economico-Finanziaria. Ultimo è il concorso in scadenza il 6 agosto 2018 per la selezione di un Agente di Polizia Locale (Categoria Pla Uti) da inserire nel servizio di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa Locale. Diversi sono anche i concorsi in programmazione: uno riservato alla selezione di un dipendente Categoria D per l’Area Tecnica del Comune di Treppo Ligosullo e altri bandi per la copertura di posizioni Categoria C – Area Tecnica per alcuni Comuni della Carnia. Tutti i bandi di concorso e i rispettivi requisiti e modalità di partecipazione sono consultabili sul sito istituzionale dell’Uti della Carnia alla sezione «Concorsi e Selezioni», nonché pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

«L’impegno degli uffici sarà notevole», spiega l’assessore al Personale e sindaco di Cavazzo Carnico Gianni Borghi, «e assieme ai comuni abbiamo definito una tabella di marcia importante, con l’obiettivo di portare energie nuove all’interno della Amministrazioni e innovare nelle modalità di erogazione dei servizi. A questo aggiungo la soddisfazione di offrire la possibilità di nuovi posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato a giovani». «Inoltre - continua Borghi - osservo che l’Uti della Carnia è una delle pochissime amministrazioni regionali che sta svolgendo i concorsi per l’immissione in ruolo di nuovo personale e ciò dimostra come vincente la scelta di aggregare le amministrazioni locali per tali attività».