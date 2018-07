Week-end da bollino nero sulle autostrade del Fvg

UDINE - Bollino nero già da venerdì 27 luglio, e infatti il divieto ai mezzi pesanti è stato esteso anche a questa giornata dalle, 16 alle 22. Il traffico sarà molto intenso lungo la A4 Venezia -Trieste, in direzione Trieste, con possibili rallentamenti o code in uscita alla barriera di Trieste Lisert. In direzione Venezia, i transiti saranno elevati nell’arco dell’intera giornata, mentre lungo la A23 Palmanova -Tarvisio, in direzione Tarvisio, il traffico sarà sostenuto in mattinata. In A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Trieste, i flussi saranno elevati sia al mattino che al pomeriggio, con un incremento nelle ore serali. In direzione Venezia, invece, il traffico sarà più fluido, ma pur sempre sostenuto.

SITUAZIONE DIFFICILE ANCHE SABATO - Sabato 28 luglio, giornata in cui i mezzi pesanti hanno lo stop dalle 8 alle 22, il traffico sarà critico in A4, direzione Trieste, con possibili code in uscita alla barriera di Trieste Lisert e in prossimità dei caselli che portano alle località balneari. In direzione Venezia, invece, traffico intenso con possibili congestioni e code a tratti agli svincoli in direzione delle località di mare. Anche la A23 sarà interessata da un elevato flusso di transiti, in direzione Palmanova, con rallentamenti all’altezza del bivio A23/A4 (nodo di Palmanova). In direzione Tarvisio il traffico sarà più fluido, ma comunque sostenuto. Lungo la A57 il traffico sarà intenso in entrambe le direzioni.

DOMENICA ANDRA' MEGLIO - Bollino rosso, invece, nella giornata di domenica 29 luglio: lo stop ai mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 fino alle 22. La A4 sarà caratterizzata da traffico intenso in entrambe le direzioni di marcia, con possibili code in uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli che portano alle spiagge. In A57, in direzione Trieste, il traffico sarà sostenuto. Per chi è diretto oltreconfine e deve quindi acquistare le vignette, Autovie Venete ricorda che sono in vendita in più punti della rete e non soltanto a Duino: sulla A57 a Bazzera Sud; sulla A4 a Fratta Sud, Calstorta Sud, Gonars Sud, Duino Sud e Duino Nord; sulla A28 a Brugnera Sud e Gruaro Ovest; sulla A23 a Zugliano Est.