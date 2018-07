Friuli capitale della danza: i campioni di 34 Paesi a Tricesimo

TRICESIMO - Due settimane di eventi con le star del ballo, i campioni internazionali e mondiali arrivano in Friuli. Le stelle del ballo mondiale saranno riunite sabato 28 luglio al ristorante Belvedere di Tricesimo per l’evento internazionale ‘La magia della danza’ che trasformerà il Friuli nella capitale del ballo. Dal desiderio di portare la danza mondiale nel suo territorio, nasce questo evento grazie all’impegno di Giordano Vanone, friulano doc, già campione italiano dei professionisti nei balli standard, da 30 anni insegnante a livello mondiale. Nel corso della sua carriera ha creato 19 campioni mondiali del calibro di Augusto Schiavo (9 volte campione italiano e campione dl mondo amatore e professionisti), Pino William e Massimo Giorgiani (campioni del mondo danze standard), Domenico Soale (campione italiano e mondiale) e vanta tra i suoi allievi, la maggior parte dei ballerini professionisti della trasmissione condotta da Milly Carlucci ‘Ballando con le stelle’, nonché anni di collaborazione con Carolyn Smith, ballerina, coreografa e presidente di giuria di ‘Ballando con le stelle’. Oggi Giordano, assieme alla moglie Catia Antonioli a cui è legato da 30 anni di matrimonio e danza, è impegnato in tour mondiali per formare nuovi campioni. ‘La magia della danza’, che vede in Friuli la sua prima edizione, si prepara a sbarcare a dicembre a Roma.

IL PROGRAMMA - La serata si apre alle 19.30 con un aperitivo all’aperto, seguito, alle 20.30, dalla cena all’interno del ristorante e alle 21 prenderà il via lo spettacolo. Saranno 18 le esibizioni tra balli standard, hip hop, tango argentino, folk romagnolo, danza tradizionale Thai e l’incredibile esibizione di danza integrata - tutta italiana, toscana per la precisione - di Alessandro Lippi e Laura Del Sere, lui ballerino e istruttore di danza e lei ballerina paralimpica che danza su una sedia a rotelle. Classificati quarti ai campionati del mondo di danza integrata a San Pietroburgo, Alessandro e Laura si sono esibiti anche di fronte a Papa Francesco per dimostrare con stile ed entusiasmo la bellezza e la forza morale dello sport quando diventa un linguaggio che unisce tutti.

LE PERFORMANCES - A esibirsi anche i campioni coreani Lee San Min in coppia con Kim Hye In, i cinesi Qiu Yuming con Wei Liying e Shen Hong assieme a Liang Yujie e ancora le due coppie rumene Mike con Andra, Latin world Campion under 21 nel 2016 e attualmente vice campioni nazionali e Rares Cojoc con Andreea Matei, campioni amatori danze standard. Per la Russia si esibiranno tre coppie: Evgeny Moshenim e Dana Spitsyna, gran finalista a tutte le competizioni internazionali; Sveridonov Eugeny con Barkova Angelina, campioni russi 10 balli e 3 hai mondiali; Egor Perepelitsyn e Maria Baryina vice campioni nazionali sui 10 balli junior. Per la Polonia scenderanno in pista i maestri e campioni europei Giuseppe Longarini e Katarzyna Kapral, per la Danimarca Pasquale Farina con Sofie Koborg, vice campioni nazionali di danze standard. Tutta italiana l’esibizione di Daniele Sargenti e Uliana Fomenko, campioni italiani professionisti e finalisti mondiali. Arriva invece dalla lontana Thailandia il ballerino BoonWong Pasanatang che si esibirà assieme ad altri due ballerini nella tradizionale danza Thai dal sapore tutto orientale. Dal Kazakistan arriva la coppia Zhilenkov Maxim e Molochnikova Arina, campioni nazionali di balli latini e 10 balli. Infine da Cuba la fantastica ballerina di salsa Yuli Montes, laureata alla scuola d’arte dell’Havana e profonda conoscitrice di tutta la cultura cubana. Saranno 34 in tutto le nazioni partecipanti: Australia, Cuba, Cina, Corea, Giappone, Filippine, Malesia, Thailandia, Taiwan, Austria, Danimarca, Bulgaria, Germania, Francia, Estonia, Polonia, Olanda, Romania, Russia, Finlandia, Kazakistan, Ucraina, Norvegia, Irlanda, Bielorussia, Spagna, Israele, Italia, Slovenia, Lettonia, Florida, California, Massachusetts e Victoria.

CANTO - Dal ballo al canto, la serata prevede una diciottesima esibizione, tutta di casa nostra, quella di Giovanni Miani, l’ex golden boy di Remanzacco che nel 1985 fece sognare il Friuli con il secondo posto tra le nuove proposte di Sanremo e che due anni fa con il singolo Bella Signora, remix della canzone originale di Gianni Morandi è entrato nelle classifiche austriache.

PRESENTAZIONE - A presentare la serata sarà la nota ballerina e insegnante in forze al team di Milly Carlucci nella trasmissione che va in onda su Rai1 ‘Ballando con le stelle’ per ben 11 edizioni. Figlia d'arte, a soli tredici anni conquista la finale al Blackpool Dance Festival, il concorso di danza più antico del mondo. È finalista nel Campionato Italiano Classe Internazionale e ottiene il primo posto all'Emassey Ball di Los Angeles, al National e all'Imperial Championship a Londra, al Roma Open e all'Estoril in Portogallo. Ha all'attivo anche un quinto e un sesto posto rispettivamente per l'Austrian Open e per il Bratislava International Open. Saranno presenti gli assessori comunali di Tricesimo Federico Artico, Luca Di Giusto, Barbara Jannis assieme al vicesindaco Rentao Barbalace, la sindaca di Remanzacco Daniela Briz, i consiglieri regionali Franco Iacop e Diego Bernardis.