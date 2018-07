Rubano un'auto e si schiantano contro la fioriera di un bar

TORREANO – Prima rubano un’auto da un parcheggio, poi si schiantano contro le fioriere di un bar. E’ successo mercoledì 25 luglio a Torreano. Protagonisti della vicenda, tre ragazzi, uno di 19 anni, ucraino ma residente a Treviso (che si è messo alla guida della Volvo V40 senza avere la patente), un 17enne e un 22 enne del Cividalese.

Dopo aver scorrazzato per le strade della zona, i tre si sono schiantati contro le fioriere del bar, locale che in quel momento era aperto. Per fortuna non ci sono stati feriti. Il conducente ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri, che l’hanno denunciato, insieme agli altri due giovani, per furto in concorso. Il 18enne si è ‘beccato’ anche una querela per guida senza patente. Il 17enne e il 22enne sono stati sanzionati anche per ubriachezza.