Fiamme in camera da letto: casa inagibile e una famiglia evacuata

UDINE – Un incendio è divampato, nel pomeriggio di giovedì 26 luglio, in un’abitazione di via Manlio Feruglio, a Udine. Le fiamme sono divampate dal primo piano, dalla camera da letto di uno dei due ragazzi che, insieme ai genitori, abitano nella casa. Tutto è successo in pochi minuti. E’ stata la figlia ad accorgersi che dalla camera usciva del fumo e a richiamare l’attenzione dei genitori. Per fortuna tutti sono riusciti a uscire in giardino in tempo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine (con due squadre e un'autopompa), che hanno lavorato diverse ore per spegnere l’incendio e bonificare l’abitazione, dichiarata poi inagibile (la famiglia è stata costretta a trovare un’altra sistemazione). Il fatto è avvenuto verso le 17 di giovedì 26 luglio. A causare le fiamme potrebbe essere stato il malfunzionamento di uno stereo posizionato nella camera da letto. Sul posto sono interventi anche gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale che hanno transennato la strada di accesso dando modo ai Vigili del Fuoco di operare senza intralci.