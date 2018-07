Ecco la nuova serie A: CR7 sarà al Friuli il 7 ottobre

UDINE – E’ stato sorteggiato il calendario della Serie A 2018/2019, che prenderà il via domenica 19 agosto 2018. L’Udinese, alla prima giornata, farà visita alla neopromossa Parma, per quello che è già stato definito il ‘derby dei prosciutti’. A chiudere la stagione, il prossimo 26 maggio, sarà l’incontro con il Cagliari, in trasferta. Il debutto dei bianconeri al Friuli sarà il 26 agosto contro la Sampdoria.

Cristiano Ronaldo e la sua Juventus arriveranno alla Dacia Arena il 7 ottobre, mentre il turno successivo, il 21 ottobre, i bianconeri saranno alla corte del Napoli di Ancelotti. Sfida casalinga contro il Milan il 4 novembre, in trasferta contro l’Inter il 16 dicembre.

*** GIRONE DI ANDATA ***

1^ Giornata - PARMA- UDINESE - 19 agosto 2018

2^ Giornata - UDINESE -SAMPDORIA - 26 agosto 2018

3^ Giornata - FIORENTINA- UDINESE - 2 settembre 2018

4^ Giornata - UDINESE -TORINO - 16 settembre 2018

5^ Giornata - CHIEVO VERONA- UDINESE - 23 settembre 2018

6^ Giornata - UDINESE -LAZIO - 26 settembre 2018

7^ Giornata - BOLOGNA- UDINESE - 30 settembre 2018

8^ Giornata - UDINESE -JUVENTUS - 7 ottobre 2018

9^ Giornata - UDINESE -NAPOLI - 21 ottobre 2018

10^ Giornata - GENOA- UDINESE - 28 ottobre 2018

11^ Giornata - UDINESE -MILAN - 4 novembre 2018

12^ Giornata - EMPOLI- UDINESE - 11 novembre 2018

13^ Giornata - UDINESE -ROMA - 25 novembre 2018

14^ Giornata - SASSUOLO- UDINESE - 2 dicembre 2018

15^ Giornata - UDINESE -ATALANTA - 9 dicembre 2018

16^ Giornata - INTER- UDINESE - 16 dicembre 2018

17^ Giornata - UDINESE -FROSINONE - 22 dicembre 2018

18^ Giornata - SPAL- UDINESE - 26 dicembre 2018

19^ Giornata - UDINESE-CAGLIARI - 29 dicembre 2018

*** GIRONE DI RITORNO ***