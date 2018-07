Il Villacher Kirchtag festeggia il suo 75° anniversario

VILLACO – Ci sono tante novità per chi visita Villach e dintorni nel corso dell’estate 2018, ricchissima di eventi. Il centro storico cittadino diventa il palcoscenico di manifestazioni coinvolgenti, come in occasione della grande festa tradizionale austriaca, il Villacher Kirchtag, dal 29 luglio al 5 agosto, che celebra quest'anno il suo 75° anniversario. Qui le antiche usanze sono vissute e celebrate come un tempo, in un ponte tra le vecchie e le nuove generazioni.

Sport, passeggiate, escursioni, shopping e molto altro ancora vi aspettano in più di 400 negozi, caffè e ristoranti che rendono la città, facilmente raggiungibile da Udine anche a bordo di un comodo treno Oebb, un luogo di incontro ideale per godersi la bella stagione. Tante occasioni di shopping con parecchie colorate sorprese anche da Atrio, il centro commerciale più grande ella Carinzia a breve distanza dal centro di Villach, che propone una vasta scelta anche in campo gastronomico: dalla classica Wiener Schnitzel con patatine fritte allo street food rivisitato in salsa austriaca e vegetariana. L’Erlebnis Card della regione Villach – Faaker See – Ossiacher See offre anche nel 2018 indimenticabili momenti di vacanza davvero per tutti. La Card è in distribuzione gratis presso tutti gli alloggi convenzionati e permette di accedere a oltre 600 attrazioni della zona. È anche possibile integrarla aggiungendovi i servizi della Kärnten Card (a pagamento) che garantisce accesso libero a oltre 100 mete turistiche in tutta la Carinzia. (Per maggiori informazioni: https://www.region-villach.plus/erlebniscard/).

Tra le novità : il programma SommerAKTIV delle Terme di Warmbad (Villach), che consentono l'ingresso gratuito giornaliero al centro benessere per bambini e adolescenti fino a 16 anni se accompagnati da un adulto con una Erlebnis Card! Molto interessante è pure la super rilassante proposta della Spa After Work, adatta a chi vuole concedersi una pausa rigenerante dopo un’intensa giornata di lavoro approfittando dell’apertura prolungata fino alle ore 20. E poi le simpatiche e divertenti gare sui nostri scivoli attrezzati per misurare la velocità delle discese. Tra i contest più originali, quello in cui i concorrenti indossano gli abiti della tradizione austriaca. Scoprite la grande estate delle terme al sito http://kaerntentherme.com/kt-it/