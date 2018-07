Tutto esaurito per il treno a vapore sulla 'Pedemontana'

GEMONA – Sarà un treno storico trainato dalla locomotiva a vapore Gr728.022 a inaugurare la riapertura completa della linea ferroviaria 'Pedemontana', tra Maniago e Gemona. L’appuntamento è fissato per domenica 29 luglio alle 8 alla stazione di Sacile. Il treno partirà per Maniago dove, alle 9.20, è prevista la cerimonia del taglio del nastro cui parteciperanno il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, i vertici di Fondazione Fs e diversi amministratori locali. Sono previste soste di 15 minuti nelle stazioni di Fanna-Cavasso, Meduno, Travesio, Pinzano, Forgaria e Majano. L’arrivo a Gemona è previsto per le 12.15. I biglietti (15 euro per gli adulti, 7.50 per i ragazzi sotto i 12 anni) sono in vendita nelle biglietterie, nei self service, nelle agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sarà possibile acquistarli anche a bordo del treno, senza maggiorazioni di prezzo. Maggiori informazioni su fondazionefs.it.

I COMMENTI - «E’ un grande traguardo per il Friuli – commenta Luigi Cantamessa, direttore generale di Fondazione Fs –. La ferrovia Sacile-Gemona poteva essere un ramo secco, soppresso, dimenticato, invece torna a essere ramo verde: oltre ad assolvere sua funzione di trasporto pubblico locale, perseguirà anche una finalità turistica. I sabati e domenica i treni storici correranno su e giù lungo le rive del Tagliamento, creando un turismo slow e sostenibile, colto e intelligente». Le prime corse sono già da tutto esaurito: «Non ci aspettavamo tutto questo interesse – aggiunge – sold out i primi treni, ma tranquillizziamo tutti sul fatto che abbiamo inserito molte date nel 2018». L’obiettivo ora è chiudere con la Regione il finanziamento anche per il 2019. Soddisfatto anche Andrea Palese del Comitato Pendolari: «Un sogno che si avvera dopo 6 anni di battaglie. La Pedemontane diventerà l’ottava linea turistica in Italia e la prima con la doppia offerta, passeggeri e turistica. Partiamo con il piede giusto».