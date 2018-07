Mamacita e Ludovica Pagani: il weekend del Mr. Charlie

LIGNANO - Un fine settimana da non perdere, quello targato Mr.Charlie. A Lignano sono infatti in programma due super serate.

IL 27 LUGLIO - Venerdì 27 luglio l'evento SARà Mamacita, celeberrimo brand dell'intrattenimento Hip Hop, Reggaeton, R&B. Lo staff faRà ballare Mr.Charlie, come ogni venerdì, in un'atmosfera decisamente caliente. Lo slogan dice più o meno tutto: "It's Fuego, Baby!». Mamacita djs Roc Stars, LatinLovers. Performers: J'Ons, Official Partner Radio 105, Visuals by Paul Bridge.

IL 28 LUGLIO - L'ultimo sabato del mese di luglio, il 28, è invece dedicato a due eventi altrettanti spettacolari. La main room di Mr. Charlie ospita il dj set della sexy (e bravissima) Ludovica Pagani: influencer e conduttrice, arriva a Lignano pronta ad ammaliare il pubblico con i suoi pezzi e il suo fascino. Charlino Privé invece la stessa sera, il 28 luglio, ospita invece Balearic Dance, un evento che è arrivato ormai alla terza edizione. E' una serata che richiama le feste che facevano ballare negli anni 90. Il locale sarà allestito proprio come i locali dell'isola con l'aggiunta di due maxi schermi, uno all'interno e uno all'esterno, all'ingresso, dove verranno mostrate le foto di tutti gli eventi Balearic Dance. In console un maestro del sound come Gianni Coletti. E non è tutto. L'agenzia di moda BeNice allestisce all'interno del locale un vero set fotografico con fotografi professionisti ed un nutrito gruppo di modelle. Tutta la crew sarà pronta a scattare foto a coloro che vogliono sentirsi protagonisti e magari entrare nel fashion system da protagonisti…

