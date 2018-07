Gli eventi in programma sabato 28 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 28 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

No Borders a Tarvisio

Sabato 28 luglio in piazza Unità a Tarvisio sarà la volta di Kruder & Dorfmeister, i due produttori austriaci considerati tra i nomi più importanti della scena elettronica, mentre domenica 29 luglio toccherà a Goran Bregovic, l’icona mondiale della musica balkan. Entrambi i concerti prenderanno il via alle ore 21.15 e saranno a ingresso libero.

Cinema all’aperto

Io sono tempesta sarà in programma domani sabato 28 luglio alle 21.15 al cinema nel cinema all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio! Ricordiamo che Mille Petali di Cinema è la rassegna curata dal Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate) e dal CEC - Centro Espressioni Cinematografiche. Tutti i film avranno inizio alle 21.15.

Fabri Fibra a Lignano

Dopo il grande successo del tour autunnale nei più importanti club della penisola, Fabri Fibra, star assoluta del rap italiano, è di nuovo in corsa con i live estivi de ‘Le Vacanze Tour’, nuova tournée nella quale l’artista presenta dal vivo il suo ultimo album ‘Fenomeno’, pubblicato nel 2017 e certificato disco di platino. A distanza di oltre 5 anni dal suo ultimo live in Friuli Venezia Giulia, Fabri Fibra sarà protagonista domani, sabato 28 luglio, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, in quello che sarà anche l’unico concerto nel Nordest della nuova tournée del rapper. I biglietti per l’importante evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, domani dalle 18.30. Porte aperte alle 19.30 e inizio live previsto alle 21.30. Info su www.azalea.it .

Nei Suoni dei Luoghi

Domenico Modugno, Beatles, Metallica, Queen e Guns n' Roses: il rock e la musica moderna si fonderanno con l'eleganza del suono di un quartetto d'archi nell'appuntamento proposto sabato 28 luglio 2018 alle 20.45 a Villa Pighin di Pavia di Udine, frazione Risano (in caso di maltempo nel Centro di aggregazione giovanile di Lumignacco) dal Festival Internazionale di Musica Nei Suoni dei Luoghi in collaborazione con il Comune di Pavia di Udine, e con il sostegno della Regione Fvg. Concerto accessibile alle persone con disabilità. L'evento sarà seguito in diretta da Radio Onde Furlane.

Friuli capitale della danza

Le stelle del ballo mondiale saranno riunite sabato 28 luglio al ristorante Belvedere di Tricesimo per l’evento internazionale ‘La magia della danza’ che trasformerà il Friuli nella capitale del ballo. I dettagli, qui.

Ludovica Pagani al Mr. Charlie

Venerdì 27 luglio l'evento SARà Mamacita, celeberrimo brand dell'intrattenimento Hip Hop, Reggaeton, R&B. Lo staff faRà ballare Mr.Charlie, come ogni venerdì, in un'atmosfera decisamente caliente. Lo slogan dice più o meno tutto: ‘It's Fuego, Baby!». Mamacita djs Roc Stars, LatinLovers. Performers: J'Ons, Official Partner Radio 105, Visuals by Paul Bridge. Maggiori info, qui.

Tango al Giovanni da Udine

Ritmo, passione, sensualità, eleganza: il tango torna assoluto protagonista al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sabato 28 luglio(inizio alle ore 21) con uno dei più originali e autorevoli interpreti del genere, il musicista argentino Jorge A. Bosso. Info, qui.

A Pozzuolo, la Sagra dello Struzzo

Torna come di consuetudine la 22^ sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 27, 28, 29, luglio e il primo, 3, 4, 5 agosto. Maggiori info, qui.

A Martignacco, la Sagre d'Avost

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 26 luglio al 6 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 47^ edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Il programma , qui.

'Sogno di una notte di mezza estate'

Sabato 28 luglio dalle 20 in Villa di Toppo Florio ritorna l’appuntamento con 'Sogno di una notte di mezza estate' organizzata da Vini Buoni D’Italia, la Pro Loco Buri con il sostegno di Ersa. Per saperne di più, qui.

Festa di Mezzaestate a Fagagna

Tanta musica nella Festa di Mezzaestate di Fagagna! Sarà il noto dj Michele Parisi ad aprire le danze con la sua musica nella Festa in programma al parco del Cjastenar il weekend del 27, 28 e 29. Dettagli, qui.

A Vidulis, la 48^ Festa Campestre

Tutti i giorni fornitissimi chioschi, prelibatezze enogastronomiche e prodotti tipici con cucine a vista, pizzeria, birreria, bar bianco, senza dimenticare la generosa pesca di beneficienza. Tutto questo alla Festa Campestre di Vidulis, il 20, 21, 22 e ancora il 27, 28, 29 luglio e infine il 3, 4, 5 agosto. Info e programma, qui.

Note del Timavo

Secondo appuntamento per Note del Timavo - Tango da Pensare, sabato 28 luglio, alle 21 al Castello di Collloredo di Monte Albano con l'evento ‘Poeti dell'America Latina’, viaggio straordinario all'interno del Tango e della Canzone d'Autore Ispano-Americana, delle sue scuole più prestigiose, i suoi autori ed interpreti più significativi. Info: www.puntomusicale.org.

Gemona immagina ‘Tempus’

Aspettando la nuova edizione di ‘Tempus est Jocundum’, con le sue ormai mitiche serate medioevali, un piccolo antipasto è rappresentato da ‘Gemona... Immagina Tempus’, iniziativa in programma sabato 28 luglio sul sagrato del Duomo di Santa Maria Assunta. Alleore 21 si svolgerà il ‘Rito del Giuramento’ delle borgate partecipanti al Palio del Niederlech, alle 21.15 ci sarà lo spettacolo teatrale del gruppo Retroscena e alle 21.45 ‘Magnificatì’ multivisione a cura di Claudio Tuti e Francesco Lopergolo. Per l'occasione è prevista anche l'apertura speciale del Bar al Duomo. Organizza l'associazione pro loco Pro Glemona. In caso di maltempo l'evento verrà rimandato al giorno seguente.