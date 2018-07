Gli eventi in programma domenica 29 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 29 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

A Sutrio si ritorna al passato con ‘Fasjn la mede’

Torna anche quest’anno a Sutrio, in Carnia, la tradizionale manifestazione ‘Fasjn la mede’, ovvero ‘Facciamo i covoni di fieno’. L’appuntamento è sui prati del monte Zoncolan domenica 29 luglio. Info, qui.

No Borders

Goran Bregovic, accompagnato dalla storica The Wedding and Funeral Band, suonerà dal vivo i grandi classici del suo repertorio e le indimenticabili colonne sonore che hanno lo reso celebre in tutto il mondo, assieme ad alcuni brani dell’ultimo album «Three Letters from Sarajevo», una nuova produzione incentrata sul tema della diversità religiosa e della coesistenza pacifica.

Carniarmonie

Grande ritorno dell’Orchestra Giovanile Alpina (OGA) a Carniarmonie, con la partecipazione di un direttore d’indiscusso livello e la presenza del figlio violinista prodigio. Nella splendida Pieve di S. Maria Maggiore a Pontebba, luogo sacro custode del fulgido Flügelaltar datato 1517, ritorna la formazione giovanile alpina dopo i grandi apprezzamenti del concerto inaugurale, per una seguitissima edizione di Carniarmonie. Domenica 29 luglio alle 20.45, l’OGA sarà pertanto diretta da uno dei più riconosciuti direttori d’orchestra italiani: Alfonso Scarano. Ospite con lui Valerio Scarano, violinista quindicenne di talento, figlio del direttore. Info, www.carniarmonie.it

A Pozzuolo, la Sagra dello Struzzo

Torna come di consuetudine la 22^ sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 27, 28, 29, luglio e il primo, 3, 4, 5 agosto. Maggiori info, qui.

A Martignacco, la Sagre d'Avost

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 26 luglio al 6 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 47^ edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Il programma , qui.

Festa di Mezzaestate a Fagagna

Tanta musica nella Festa di Mezzaestate di Fagagna! Sarà il noto dj Michele Parisi ad aprire le danze con la sua musica nella Festa in programma al parco del Cjastenar il weekend del 27, 28 e 29. Dettagli, qui.

A Vidulis, la 48^ Festa Campestre

Tutti i giorni fornitissimi chioschi, prelibatezze enogastronomiche e prodotti tipici con cucine a vista, pizzeria, birreria, bar bianco, senza dimenticare la generosa pesca di beneficienza. Tutto questo alla Festa Campestre di Vidulis, il 20, 21, 22 e ancora il 27, 28, 29 luglio e infine il 3, 4, 5 agosto. Info e programma, qui.