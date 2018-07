Fra i monti della Carnia: un agosto da vivere e gustare

CARNIA - Incontaminata terra di confine fra Italia, Austria e Slovenia, la Carnia (Ud) ha custodito intatti nel tempo usi e valori a volte dimenticati. Il naturale isolamento di queste montagne ha permesso fra l’altro di conservare usi e tradizioni ancor oggi molto sentiti - che la gente del posto condivide volentieri con i turisti – e una tradizione gastronomica assolutamente originale, che ogni anno segue immancabilmente il corso delle stagioni, poiché ha alla base gli ingredienti poveri e genuini della montagna, quali la farina di mais e di grano saraceno, le patate, le carne suina e la selvaggina, le profumatissime erbe di montagna, i saporiti funghi, l'eccezionale varietà di prodotti delle malghe (latte, burro, formaggi, ricotte salate e affumicate).

FESTE E KERMESSE legate a gastronomia e ad antiche tradizioni, appassionanti competizioni sportive, eventi: l’estate in Carnia è animata da un fitto calendario di appuntamenti, occasioni per trascorrere qualche giorno fra queste incantevoli montagne del Friuli Venezia Giulia.

FESTA DEI FRUTTI DI BOSCO - Per le vie di Forni Avoltri (29 luglio e 5 agosto a Forni Avoltri) viene allestito un grazioso mercatino dove è possibile acquistare frutti di bosco, prodotti dell’artigianato e dell’agroalimentare locale. Degustazione di piatti tipici a base di frutti di bosco ed escursioni guidate nel bosco per raccoglierli. La festa è allietata da musica e intrattenimenti per i più piccini.

38° RASSEGNA ARTIGIANALE E ARTISTICA DELLA CARNIA - Vetrina di eccellenza dell’artigianato carnico (29 luglio-26 agosto a Socchieve), questa rassegna ormai ‘storica’ valorizza e promuove la creatività e l’ingegno di artigiani ed artisti locali. Vi sono esposti oggetti legati alle tradizionali lavorazioni della montagna, ma anche pezzi frutto di nuove tecniche e opere d’artisti: oggetti e sculture in legno, pelletterie, ceramiche, gioielli, abbigliamento in lana cotta, biancheria per la casa tessuta con decori tradizionali, antichi mobili sapientemente restaurati e pezzi di liuteria insomma. Una trentina gli espositori, per una raffinata mostra che di anno in anno seleziona e racconta le novità e l’evoluzione dell’artigianato artistico in Carnia. Da non perdere per scoprire il piacevole connubio tra modernità e tradizione, che la creatività carnica sa regalare.

SAGRA DAI CJARSÒNS - In degustazione diverse versioni dei cjarsòns (sorta di ravioli, tipico piatto carnico caratterizzato dall’accostamento tra dolce e salato): la sagra (5 agosto ad Arta Terme, frazione Rivalpo-Valle) che ad essi dedica questo piccolo borgo è una delle più sentite ed autentiche dell’estate 2018. Come accompagnamento musica tradizionale.

PALIO DAS CJAROGIULES - Un tempo le lougies, slitte con le ruote, erano impiegate nel trasporto del legname e dei prodotti della terra. Oggi, in occasione di questo singolare palio carnico (12 agosto a Paluzza), sono utilizzate per un’acrobatica, sportiva e accesissima sfida tra i borghi del paese, a cui fanno da contorno musica e gastronomia tradizionali. Sabato: degustazione piatti tipici. Domenica: palio con le lougies tra i borghi del paese. www.paliodascjarogiules.it

FESTA DEL FORMAGGIO SALATO E DI MALGA - Fra i più attesi appuntamenti del Mondo delle Malghe, che la Carnia dedica ogni estate ai lavori e ai prodotti dei suoi alpeggi. Questa volta lo scenario è l’incantevole borgo di Sauris (11,12 e 15 agosto a Sauris fr. Lateis) e il protagonista, accanto ai formaggi di malga, è il formaggio salato, maturato in salamoie secondo un’antica tradizione locale. Degustazioni di piatti a base di formaggi, musica e folklore, Mercato del formaggio di malga, escursioni con guida in malga e animazioni per bambini.

51° FERRAGOSTO TIMAVESE - Molteplici le iniziative folcloristiche, culturali e gastronomiche che allietano la serata (15 agosto a Timau). Sotto il tendone della piazza si svolge da anni la rassegna della ricotta di Malga: degustazione dei tradizionali ‘kfon’ (cjalcions) abbinati alle ricotte prodotte dalle malghe delle nostre montagne e da quelle d’oltralpe.

STAFFETTA INTERNAZIONALE 3 RIFUGI - Gara internazionale di corsa in montagna, un grande classico a cui partecipano centinaia di atleti italiani e stranieri. Giunta alla sua 56° edizione (19 agosto a Forni Avoltri), è una delle più impegnative e spettacolari gare internazionale di corsa in montagna delle Alpi. La partenza è dalla frazione di Collina di Forni Avoltri. Il percorso tocca tre fra i più bei rifugi del Friuli Venezia Giulia, ovvero il Tolazzi, il Lambertenghi Romanin, il Marinelli. www.3rifugi.com.

FIESTA TAS CORTS - A Ravascletto (19 agosto) si ripete ogni anno in agosto la Fiesta tas Corts, una fra le feste più autentiche e originali della Carnia. A far da regina a questa Festa nei cortili è la gastronomia, grazie all’infaticabile disponibilità delle donne del paese che aprono per l’occasione le loro case ed offrono ai visitatori antichi piatti e specialità gastronomiche della cucina carnica, realizzate recuperando le vecchie ricette di famiglia. I piatti che le donne del paese preparano per l’occasione sono quelli che ciascuna di loro ha imparato a cucinare dalla madre e dalla nonna e quindi – pur essendo simili come base – variano da casa a casa e presentano, di volta in volta, mille sapori diversi, frutto dei piccoli segreti che ogni cuoca conserva gelosamente. Si mangia nei cortili delle case e nei prati, all’allegro suono delle note delle fisarmoniche.

MISTÎRS - CULTURA, TRADIZIONI E MESTIERI DELLA VAL D’INCAROJO - ‘Cultura, tradizioni e mestieri della Val d’Incarojo’ (25-26 agosto a Paularo) specifica il sottotitolo di questa fortunatissima festa di fine agosto. Piazze ed angoli caratteristici di Paularo vengono animati da rappresentazioni di antiche usanze e mestieri che, mescolandosi a canti e musiche, portano indietro nel tempo, creando un’atmosfera di grande suggestione.

