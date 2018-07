Le atmosfere incantate di ‘Night Garden’ in scena al Teatro Nuovo

UDINE – Ninfe, lucciole colorate, cieli infiniti di stelle, venti impetuosi di luce, creature misteriose dalla consistenza opalina: è questo il mondo poetico e fatato di Night Garden, l’ultimo, attesissimo spettacolo della rassegna Teatro Estate 2018 in programma giovedì 2 agosto al Giovanni da Udine con inizio alle 21.

DANZA - Fortunata creazione della eVolution Dance Theater - compagnia fondata dal coreografo e ballerino americano Anthony Heinl, già membro di Momix –Night Garden intreccia in modo unico e originalissimo danza, acrobazia ed effetti visivi dando vita a uno stupefacente universo fatto di ambienti pulsanti di vita. ‘Tutto ciò che è luminescenza nel contesto scenico viene prodotto direttamente dai corpi dei performer, che si muovono sulla parete scura del boccascena – spiega Anthony Heinl -. Il pubblico osserva figure eteree mobili; non si vedono i volti, non si vedono i confini esatti delle fisicità, ma solo la loro rappresentazione fosforescente’. Un sogno ad occhi aperti dalle tinte crepuscolari è dunque quello ricreato da Night Garden, spettacolo nel quale la musica – che spazia da brani dei Massive Attack ai Radiohead, da Joni Mitchell ai Darkside - ha parte fondamentale e contribuisce a crearne l’atmosfera unica.

L’EVENTO - Forte di un successo internazionale, la eVolution Dance Theater da oltre un decennio deve la propria fama a performance innovative capaci di creare, grazie a un sapiente mix di arte, tecnologia e illusionismo, esperienze visive uniche e coinvolgenti per gli spettatori di ogni età. Nata a Roma nel 2008 dalla mente vulcanica di Anthony Heinl, che ne è direttore artistico, coreografo, danzatore nonché ideatore di scenografie e costumi, la compagnia ha riscosso grandissimo consenso, oltre che in Italia, in Brasile, Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong e Macao. Anthony Heinl ha debuttato sui palcoscenici di musical in giovanissima età; nel suo ricco percorso professionale ha ballato per coreografi di fama mondiale come Paul Taylor, David Parsons e Martha Graham e ha fatto parte dei Momix del geniale Moses Pendleton.

INOLTRE - Prima dello spettacolo, dalle 19, nel dehor del teatro allestito da Moroso e Cumini, ancora tanta ottima musica e dj set in collaborazione con la caffetteria e goloseria Dolcemente Amici. Il cartellone estivo Teatro Estate è stato realizzato anche grazie al sostegno di Amga Energia & Servizi, società del Gruppo Hera Com.

