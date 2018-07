Art tal Ort: 9° ‘Festival di arte per strada’

FAGAGNA - Gli artisti arrivano come sempre da tutt’Italia e dal mondo. Nuove sono invece la location ovvero il Castello e le vie che lo circondano e il weekend prescelto che è quello del cuore dell’estate. Sabato 4 e domenica 5 agosto torna a Fagagna, per una due giorni ricca di musica, risate, teatro, danza, esposizioni e buona tavola, Art tal ort, il festival di arte per strada ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Felici ma Furlans. Confermate anche per questa 9^ edizione la squadra che ha reso possibile questa manifestazione: Art tal Ort vede la partecipazione di Comune di Fagagna, Turismo FVG, Fondazione Friui e Radio Onde Furlane, per la direzione artistica di Tommaso Pecile.

GLI ARTISTI - Fagagna come sempre sarà invasa per due giorni da clown, giocolieri, danzatori, performer e musicisti: quest’anno saranno 12 le compagnie che tra sabato e domenica catapulteranno il paese nel suggestivo universo dell’arte e della cultura attraverso 30 eventi assolutamente da non perdere.

INFO - www.artalort.it | info@artalort.it | prenotazioni@felicimafurlans.it | 328.2181084 (Tommaso Pecile) |