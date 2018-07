Aperte le prevendite per il Nabucco di Verdi con Carniarmonie

TOLMEZZO - Erano anni che l’opera lirica mancava in Carnia ed ora ritorna, grazie al festival Carniarmonie. Tra gli eventi più attesi di questa brillante ventisettesima edizione, c’è per l’appunto il celebre dramma lirico in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto originale di Temistocle Solera: ‘Nabucco’. Andrà in scena mercoledì 8 agosto alle 20.45 all'Auditorium Candoni, con un cast di tutto prestigio, solisti d’eccezione, il Coro Lirico del Triveneto, la Filarmonica di San Vito al Tagliamento diretta da Simone Comisso, l’Orchestra Città di Ferrara con maestro concertatore e direttore Eddi de Nadai e la regia di Alberto Paloscia.

BIGLIETTI - I biglietti a prezzo unico di 15 euro - uno degli unici spettacoli a pagamento della rassegna -, è possibile acquistarli presso la Fondazione Luigi Bon di Colugna (via Patrioti, 29; tel: 0432 543049) e presso la sede tolmezzina dell’ente (via della Vittoria, 4, presso Turismo Info Point), secondo questi orari: dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Inoltre, è possibile acquistarli il giorno dello spettacolo (mercoledì 8 agosto) all'Auditorium Candoni a partire dalle ore 19.30. Maggiori informazioni su www.carniarmonie.it