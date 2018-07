Consorzio Montasio Dop: la divulgazione scientifica passa attraverso il web

UDINE – La divulgazione scientifica passa anche attraverso il web ed è sotto questa spinta che il Consorzio di tutela del formaggio Montasio Dop ha realizzato il progetto del suo nuovo sito web www.montasio.com: un hub che accoglie gli utenti con contenuti sempre aggiornati per informare, educare e consigliare sul mangiare bene e vivere sano.

TECNOLOGICAMENTE ALL’AVANGUARDIA, il nuovo website, progettato dall’agenzia di comunicazione Aipem è stato realizzato in modalità responsive e con il menu cosiddetto ‘ad hamburger’ in linea con le tendenze più moderne. Diverse le sezioni che accompagnano l’utente ad esplorare il mondo del formaggio Montasio approfondendone le qualità, i valori nutrizionali, gli abbinamenti più equilibrati per gustarlo dei diversi momenti della giornata con il giusto apporto calorico. «Abbiamo totalmente rivisto l’immagine del nostro prodotto – ci spiega Marina Cavedon, responsabile marketing del Consorzio Montasio - anche in virtù del nuovo posizionamento di marca. In questo senso ci siamo orientati verso un’immagine un po’ più ricercata ma al contempo semplice, elegante e minimale. Così come lo stile grafico del sito pulito, leggero e moderno, con il giusto tocco di appeal senza però allontanare o creare distanza col pubblico che vogliamo accogliere come se entrasse in una comunità. Non è un caso infatti – sottolinea Marina Cavedon - che nelle diverse sezioni che compongono il sito sia stata utilizzata spesso la parola i nostri, il nostro’, perché il Consorzio è per definizione una grande famiglia».

UN LUOGO QUINDI DEDICATO ALL’INFORMAZIONE e all’educazione nutrizionale costantemente aggiornato, con approfondimenti di natura scientifica, consigli, focus sul prodotto e sulla filiera ma anche dove si trovano storie, news, reportage sui numerosi eventi, aperitivi, degustazioni che verranno via via organizzati per far conoscere sempre di più e meglio questa eccellenza. E per viralizzare al massimo i contenuti, in bella evidenza il social wall in homepage. Immancabile come sempre la sezione delle ricette che man mano verranno organizzate in diverse categorie per una consultazione pratica e veloce, a prova di vita moderna. Un altro spazio invece è dedicato ai soci del Consorzio e consultabile attraverso diversi filtri. Il sito è stato lanciato da poco e verrà implementato nel corso del tempo arricchendosi di contenuti e con le storie di tutti. Quello che vediamo al momento è solo l'inizio. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.