Esce di strada sullo Zoncolan: centauro ferito

ZONCOLAN – E’ finito fuori strada sullo Zoncolan, finendo in una scarpata e venendo travolto dalla propria motocicletta. E’ accaduto venerdì pomeriggio, verso le 15.30, a un centauro di nazionalità inglese. L’uomo ha perso il controllo della moto all’altezza dell’ultimo tornante.

In sua compagnia c’erano altri appassionati delle due ruote, che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto la centrale Sores ha fatto intervenire l’elicottero del 118, con che ha provveduto al recupero del motociclista e al suo trasporto in ospedale. Sullo Zoncolan sono accorsi anche i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Il centauro avrebbe riportato fratture multiple ma non sarebbe in pericolo di vita.