Due scontri frontali sulle strade del Friuli: una donna ferita gravemente

PRECENICCO - Due gli interventi per incidenti stradali effettuati dai Vigili del Fuoco del comando di Udine nella giornata di sabato 28 luglio.

Alle ore 17 il distaccamento dei volontari di Latisana è intervenuto sulla strada regionale 14, in comune di Precenicco. Una Audi A3 che proveniva da Latisana dirigendosi verso Palazzolo quando, probabilmente per un'inversione di marcia avventata, ha urtato frontalmente un Citroen C3 che proveniva dalla direzione opposta. A bordo dell’Audi A3 viaggiavano una donna con tre bambini minori. La signora, ferita gravemente, è stata elitrasportata all’ospedale di Udine. Feriti anche due dei bambini, portati in ambulanza a Latisana. Anche la donna a bordo della C3 è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del 118 ed è stata accompagnata in ambulanza a Udine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Norm di Latisana e della stazione di Mortegliano.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo, alle 17.20, questa volta a Gonars, sulla strada provinciale 80. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro frontale fra una Mazda 2 e una Toyota Yaris. I conducenti delle due auto, all’arrivo dei soccorsi, erano già scesi in maniera autonoma. Sul posto anche la Polizia stradale di Udine.