Nimis, cade con il deltaplano: ferito uno sportivo coreano

NIMIS – Un deltaplanista coreano è rimasto ferito, nel pomeriggio di sabato 28 luglio, dopo essere precipitato nella zona di Nimis. Soccorso dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco, l’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi. Sul posto anche i carabinieri di Cividale.

Il deltaplanista era partito poco prima da Gemona dove si stava svolgendo una manifestazione internazionale di appassionati. E’ stata una delle persone che volava accanto a lui a dare l’allarme vedendolo precipitare. Lo sportivo coreano è caduto in un campo in via Comelli.