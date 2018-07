In 15 mila per 'The Color Run' a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO – Grande successo sabato sera a Lignano Sabbiadoro per la terza tappa di 'The Color Run' powered by Skittles, tour hero 2018 in versione Sunset, organizzata da Rcs Sport – Rcs Active Team. Un fiume di 15.314 color runners, dalle 18, si è riversato sul lungomare Alberto Kechler, per correre al tramonto i 5 chilometri della fun race 'più divertente del Pianeta', colorandosi di chilometro in chilometro e godendo della musica della radio partner Rds 100% Grandi Successi. Numerose le attrazioni presenti: dal mood 'Hero' che caratterizza il tour 2018 come il nuovo punto bolle al chiringuito itinerante fino alle spettacolari attività di animazione sul palco prima e dopo la corsa fino a sera inoltrata. A correre nel gruppone dei color runners, un ambassador d’eccezione: la bella campionessa di karate Sara Cardin, reduce da un 2018 di successi sportivi e in qualificazione per le prossime Olimpiadi di Tokyo2020. «Sono strafelice di esser venuta per la seconda volta a Lignano Sabbiadoro a godere di questo fantastico evento», ha detto Sara Cardin nel Color Village in piazza Marcello D’Olivo, «un appuntamento imperdibile per tanti sportivi e non ma, soprattutto, per tante famiglie che ho visto camminare e sorridere e io insieme a loro. E’ bello poter staccare dalla routine di allenamenti e pressione delle gare per vivere momenti di pura gioia. Non mi divertivo così da molto tempo!»

Il centro nevralgico di tutta la manifestazione è stata Lignano Pineta con Palapineta e piazza Marcello D’Olivo dove il Color Village ha iniziato ad animarsi dal mattino e fino alla sera con gli spettacolari lanci di colore a ritmo di musica: i color blast. La festa è poi proseguita dopo le ore 23 al Kursaal e al Mr. Charlie con gli after show. Tra le numerose attività sul palco del Color Village, anche il riscaldamento pre-gara con il personal trainer Clemy del Kinesis Club di Lignano Sabbiadoro. «Per il terzo anno consecutivo siamo tornati nella località friulana perchè è una tappa di The Color Run che non ci delude davvero mai», spiega il responsabile mass events Rcs Sport, Andrea Trabuio, «Abbiamo deciso di proporre proprio qui sul mare di Lignano Sabbiadoro, una versione sunset, per dare modo ai più piccoli di partecipare evitando le ore più calde e arrivare alle ore del tramonto con tanta gente in festa intorno al palco. Un ringraziamento particolare va ai numerosi partner locali che hanno scelto di supportare questa tappa che è sempre una garanzia e gli altri che ci seguono durante l’intero tour 2018 che chiuderemo a Milano il prossimo 15 settembre».

Il vicesindaco e assessore con delega allo sport del Comune di Lignano, Alessandro Marosa ha aggiunto: «Giornata meravigliosa oggi a Lignano con oltre 15.000 eroi che hanno partecipato a questa incredibile festa di colori. Lignano e The Color Run sono ormai un binomio indissolubile capace di creare un evento pazzesco. Una serata meravigliosa all’insegna della condivisione e del divertimento a cui hanno partecipato tante famiglie, nonni, nipoti, tutti insieme in allegria».

Oltre al divertimento, non è mancata anche una particolare attenzione all’ambiente grazie alla partnership tra Mtf srl e Comune di Lignano con la loro iniziativa eco green legata al riciclo della plastica intitolata, 'Non occorre essere eroi per fare la differenza'.

Appuntamento al quarto e finale appuntamento The Color Run powered by Skittles a Milano il 15 settembre c/o Parco Experience (area ex Expo). Iscrizioni e informazioni su www.thecolorrun.it.