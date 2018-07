UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì, prevede cielo in genere sereno o poco nuvoloso; sui monti, al pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o isolato temporale di calore, che tuttavia non saranno del tutto esclusi anche sulle altre zone.

Farà molto caldo, specie al pomeriggio in pianura (dove si toccheranno i 37 gradi) e continuerà a essere caldo sulla costa anche di notte.