Motociclista finisce contro un'auto: soccorso dall'elicottero del 118

SAN GIOVANNI AL NATISONE – Un motociclista 25enne di San Vito al Torre è rimasto coinvolto, nel pomeriggio di domenica 29 luglio, in un incidente stradale in via Palmarina, a San Giovanni al Natisone. Il centauro è finito contro un’auto, una Ford Fiesta, intenta a svoltare a sinistra, su via Casali. L’impatto è stato inevitabile.

Il motociclista in sella a una Suzuki è finito a terra, riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elicottero del 118. Dopo essere stato stabilizzato, il 25enne è stato trasportato all’ospedale di Udine. Illeso il conducente dell'auto, residente a San Giovanni al Natisone. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la i carabinieri. Non sono mancati i disagi alla circolazione veicolare.