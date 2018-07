Gli eventi in programma lunedì 30 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 30 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

OltreConfine 1918/2018

Prosegue il percorso compiuto dalla ‘passeggiata teatrale’ nel progetto OltreConfine 1918/2018, che lunedì 30 luglio fa tappa ad Aiello del Friuli Il percorso teatrale ‘In cammino: la pace dei morti, il silenzio dei vivi’ prenderà le mosse alle 20.45 dalla Chiesa di S. Agnese in località Joannis e attraverserà strade e campagne avvolgendo il filo rosso della memoria a 100 anni dalla fine della Grande Guerra.

Assassino sull’Oriente Express

A grande richiesta torna al cinema all’aperto Assassino sull’Oriente Express! A più di 80 anni dalla sua pubblicazione, il romanzo di Agatha Christie continua ad appassionare lettori di tutto il mondo. Perché Poirot è sempre Poirot. Grande cast per il giallo con la G maiuscola. La pellicola sarà in programma lunedì 30 luglio alle 21.15 al cinema nel cinema all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio.

Cineaperitivi​​​​​​​

Una conversazione sulle strade che sta pretendendo la poetica di Bianchini, alfiere dell’horror e del cinema friulano che, film dopo film, sta maturando una nuova visione del cinema. Con la collaborazione dello sceneggiatore Fabrizio Bozzetti, Bianchini sta completando lo script della sua nuova opera, svolta decisiva del suo percorso creativo. Ma saranno proprio loro a parlarcene meglio in questo incontro. Al termine una degustazione gratuita dei prodotti del Birrificio Foglie D’erba, Forni di Sopra. Alle 19.30 torna l’appuntamento con i djset del lunedì. Suoni da tutto il mondo e da tutte le epoche si incontrano sui ritmi a battuta bassa: funk, soul, elettronica, gemme italiane, rap dei giorni nostri, vale tutto quando l’obbiettivo è il relax! Al Rancho Relaxo, la selezione musicale di Pasta saprà cullarvi a dovere! I Cineaperitivi sono un’iniziativa della Mediateca Mario Quargnolo del Centro per le Arti Visive in collaborazione con il Visionario. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. In caso di maltempo, il cineaperitivo si sposterà al bistrò del Visionario, mentre il djset sarà annullato.

Cinema Komunisto

Arriva finalmente al Visionario, da lunedì 30 luglio a mercoledì 1 agosto alle 17.10 e 21.10, Cinema Komunisto, il documentario di Mila Turajlić che da il nome alla rassegna semiseria sui vari volti dei regimi comunisti nell'Europa dell'est. Un viaggio attraverso i resti dell'industria cinematografica di Tito, esplorando l'ascesa e la caduta dell'illusione cinematografica chiamata Jugoslavia. Un impero cinematografico decaduto lasciato in eredità da un dittatore cinefilo.