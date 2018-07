La Sistema srl di San Giovanni al Natisone danneggiata da un incendio

SAN GIOVANNI AL NATISONE – Una fabbrica di mobili e sedie, la Sistema srl di San Giovanni al Natisone, è stata seriamente danneggiata da un incendio scoppiato nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 luglio.

L’incendio, divampato attorno alle 23.30, ha interessato la Sistema Srl di San Giovanni al Natisone. Ingenti i danni alla fabbrica, che è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone e del Norm della Compagnia di Palmanova che indagano sull’accaduto.

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Udine, Cividale e Gorizia, che hanno lavorato per diverse ore per avere la meglio sul rogo. Le fiamme hanno convolto la parte di capannone dedicata alla lavorazione del legno. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.