Investita mentre attraversa la strada: donna finisce in ospedale

PAGNACCO - Stava attraversando via Udine all’altezza del civico 1, a Pagnacco, quando è stata centrata da un’automobile che sopraggiungeva in quel momento. L’incidente si è verificato nella mattinata del 30 luglio, attorno alle 8.30.

L’INCIDENTE - La signora, residente in zona, ha subito un trauma toracico e una sospetta frattura al femore. L’automobile, alla cui guida c’era un uomo residente a Buja, si stava muovendo in direzione di Udine quando ha investito la donna. A soccorrere la malcapitata è stato un infermiere di passaggio nella zona che ha verificato le condizioni della ferita.

I SOCCORSI - Chiamato subito il numero unico di emergenza, 112, dalla Sores di Palmanova sono state inviate un’automedica e un’ambulanza. Presa in carico dai sanitari la signora è stata accompagnata, in codice giallo, al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia a Udine. Poco dopo sul posto, per i rilievi del caso sono arrivati gli agenti della polizia locale di Pagnacco.