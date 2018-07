Tarvisio, al via le riprese del film di Aldo Baglio

TARVISIO - Cominceranno nella serata di lunedì 30 luglio, nel Tarvisiano, le riprese del film 'L'Indesiderato', con la partecipazione di Aldo Baglio del famoso trio Aldo Giovanni e Giacomo. La pellicola sarà diretta da Enrico Lando e prodotta dalla Adigi Due Film in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission e Medusa.

Parte delle riprese, che termineranno l'11 agosto, si svolgeranno nel Tarvisiano, tra i valichi di Fusine e di Coccau, alcune delle zone tra le più affascinanti della Valcanale, lungo la ciclabile Alpe Adria e nei pressi di Dogna.

Il film sfrutterà la presenza delle frontiere ormai in disuso di Coccau e Fusine dove gli scenografi sono già al lavoro per rimettere a nuovo le garitte, riposizionando filo spinato, cavalli di frisia, bandiere e sbarre, per far rivivere il periodo dei confini. Ovviamente è tutto finzione e tra pochi giorni tutto tornerà alla normalità: le luci si spegneranno e i controlli ai finti valichi saranno trasferiti altrove in attesa di un nuovo film.

La produzione ringrazia fin d’ora la comunità tarvisiana per il supporto e la pazienza durante queste giornate di riprese.