Infortunio sul lavoro: operaio precipita da tre metri

BICINICCO - Infortunio sul lavoro alla Bipan di Bicinicco dove un operaio è caduto da un ponteggio e ha fatto ‘un volo’ di circa tre metri. L’incidente si è verificato nella mattinata del 30 luglio, quando erano da poco passate le 9.

IL FERITO - A rimanere ferito il dipendente di una ditta esterna, specializzata nella coibentazione di impianti. L’uomo era impegnato a rimuovere una coibentazione, appunto, quando, per cause in fase di accertamento, è caduto, precipitando per diversi metri. Secondo le prime informazioni il ferito ha riportato un trauma cranio facciale e a uno degli arti inferiori, ma non ha mai perso conoscenza.

I SOCCORSI - A soccorrerlo, in un primo momento, sono stati i colleghi e gli addetti della squadra di pronto soccorso della Bipan. Nel frattempo è stato chiesto aiuto al numero unico di emergenza, 112, e dalla centrale Sores di Palmanova sono state inviate sul posto un’automedica, da Udine, e un’ambulanza, dall’ospedale di Palmanova. Dopo aver stabilizzato l’uomo sul posto, i medici lo hanno accompagnato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, per i dovuti accertamenti, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova e il personale dell’Azienda Sanitaria.