Gli eventi in programma martedì 31 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 31 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

A Lignano Sabbiadoro arriva ‘Tempeste Sonore’

Appuntamento da non perdere il 31 luglio, alle 21.15 in piazza Marcello D'Olivo dove arriva ’Tempeste Sonore’, format ideato da Massimo Pasut che unisce due aspetti fondamentali, amicizia e musica.

Cinema all’aperto

Hotel Gagarin sarà in programma domani martedì 31 luglio alle 21.15 al cinema nel cinema all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio! Ricordiamo che Mille Petali di Cinema è la rassegna curata dal Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate) e dal CEC - Centro Espressioni Cinematografiche. Tutti i film avranno inizio alle ore 21.15. In caso di maltempo, le proiezioni si sposteranno al Visionario (via Asquini 33).

Cena al Visionario

Il viaggio nelle cucine del mondo continua e martedì 31 luglio, alle 19.30, ci riporterà in Italia alla riscoperta dei sapori semplici e genuini di una volta! Un viaggio indietro nel tempo, con profumi e gusti caserecci, a cura della gastronomia San e Nostran, che per l’occasione ha creato uno speciale e ricco menu degustazione: un piatto unico con sarde impanate fritte; frittata alle erbe; orzotto con verdure, polpette di patate, tonno, rucola e fette di pane; insalata di patate, fagioli, cipolla e prezzemolo. Il tutto da gustare comodamente seduti nel garden del Visionario, un fresco rifugio in queste calde giornate estive.

Concerto a Cjase da Int di Cercivento

Robert Lehrbaumer, pianista austriaco tra i più poliedrici sulla scena internazionale e tra i più ammirati della sua nazione, è il protagonista a Cjase da Int di Cercivento, martedì 31 luglio a partire dalle 20.45, di un recital a firma Carniarmonie. Info: www.carniarmonie.it

Insegui la tua storia

Le atmosfere africane e gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista, sono i protagonisti de ‘Il sogno di tartaruga’, lo spettacolo che la compagnia Il Baule Volante porterà in scena martedì 31 luglio, alle 21, all’auditorium all’aperto della biblioteca di Cervignano del Friuli.

Sagre d'Avost

Fino al 6 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 47^ edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Info, qui.

La notte della rabbia: un noir a grandi temi

Lo scrittore Roberto Riccardi, a cui il Festival Lignano Noir dedica un appuntamento d’autore (martedì 31 luglio, alle 18.30, alla biblioteca comunale), oltre a vantare un’ampia carriera editoriale con numerose pubblicazioni e importanti riconoscimenti, è colonnello in servizio dell’Arma dei Carabinieri. Anche il protagonista del suo più recente romanzo, il noir La notte della rabbia, edito da Einaudi, è un colonnello dei Carabinieri, Leone Ascoli, che deve indagare su un fatto di terrorismo nella Roma del 1974.